У клиентов ПриватБанка деньги начали без предупреждения исчезать со счетов: что произошло

Клиенты государственного ПриватБанка в последнее время все чаще жалуются, что банк без разрешения списывает средства с их счетов. При этом деньги никуда не исчезают. Они идут на погашение собственных долгов клиентов по кредитам и на уплату обязательного ежемесячного взноса. Но украинцы все равно недовольны самовольными действиями банка, о которых их даже не предупреждают.

В частности, недавно на сайте «Минфин» появился очередной комментарий на тему якобы незаконного списания денег. Гражданин жаловался, что с его счета исчезла почти половина социальных выплат для ВПЛ за 2 месяца. Эта сумма пошла на уплату процентов по открытым кредитам клиента и обязательного ежемесячного платежа. Тем временем сам пострадавший остался почти без средств к существованию.

В ответ на жалобу украинца в Привате ответили, что его обвинения безосновательны и никаких нарушений со стороны работников банка не было. Напротив, они действовали в полном соответствии с Условиями и Правилами обслуживания клиентов. В этих Условиях и Правилах отмечено, что все должники банка обязаны вносить платежи по своим кредитам до 25 числа. В противном случае необходимые средства банк вправе самостоятельно перечислить с любой открытой карты этого клиента или с карты, которая будет открыта в дальнейшем.

Списывать кредитные долги таким образом нельзя только с карт военнослужащих. Об этом свидетельствует законопроект, принятый 27 июля. Сейчас он как раз находится на подписи у президента Владимира Зеленского. От долгов воинов ВСУ этот законопроект не освобождает. Однако в их отношении не будет приниматься никаких мер, пока не закончится война.

Следует отметить, что заставлять клиентов рассчитываться по кредитам банку пришлось после отмены кредитных каникул. Правило ежемесячной уплаты обязательного взноса снова начало действовать, но украинцы, большинство из которых потеряли работу, платить не спешили. Так что в Привате воспользовались своим правом и начали самостоятельно изымать необходимые суммы со счетов клиентов.