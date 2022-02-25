Гран-прі «Формули-1» у Росії скасували

Керівництво «Формули-1» вирішило скасувати етап Гран-прі в Сочі . Про це повідомляє сайт гоночної серії.





“Формула-1″, команди та Міжнародна автомобільна федерація обговорили ситуацію і дійшли спільного висновку, що проведення етапу в Росії в нинішніх умовах неможливе”, – йдеться в заяві.

Гран-прі Росії мало пройти в Сочі з 23 по 25 вересня цього року. Змагання щороку проходили у Сочі з 2014-го.

Раніше у п’ятницю, 25 лютого, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа. Також було оголошено, що російська збірна та клуби проводитимуть домашні міжнародні матчі на нейтральних стадіонах.

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