Множество жителей Украины останутся без связи «Киевстар»

Недавно выяснилось, что жители одной из областей нашей страны могут остаться без связи от мобильного оператора Киевстар. Все из-за пересмотра ставок аренды на доступ к инфраструктуре. Кому же следует опасаться, и есть ли какой-то шанс на решение проблемы?





В чем проблема и причем здесь водоканал?

Проблема возникла из-за размолвки между мобильным оператором и компанией «Полтававодоканал». Она предоставляет услуги жителям области на протяжении уже многих лет, но странные требования выдвинула только сейчас.

Дело в том, что на многих объектах водоканала установлено оборудование мобильных операторов, в основном «Киевстара». Недавно «Полтававодоканал» потребовал от них убрать свое оборудование с объектов водоканала. Причина такого требования — пересмотр ставок аренды на доступ к любой инфраструктуре.

По словам представителей мобильного оператора, «Полтававодоканал» повысил стоимость аренды в три раза. В то же время Киевстар отказался платить больше, потому что полагает, что такая цена не обоснована с рыночной точки зрения. Попытка связаться с руководством «Полтававодоканала» была полностью проигноирована. Отмечается, что на объектах компании размещено около десяти станций, которые обеспечивают не меньше половины территории крупного города связью и интернетом.