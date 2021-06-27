Пенсію в цьому році збільшать ще три рази: на яку надбавку можна розраховувати

Здається, українським пенсіонерам можна порадіти. Очікується, що в поточному році буде проведено три перерахунки пенсій для всіх, кому вони належать. Якими ж будуть пенсії, і на які перерахунки можна розраховувати?





Як будуть проводитися перерахунки

Як повідомляє Пенсійний фонд, перший перерахунок пенсій заплановано вже на липень. Схеми викладені на офіційній сторінці державного органу в соціальній мережі Facebook. Липневий перерахунок буде пов’язаний в першу чергу з підвищенням прожиткового мінімуму в нашій країні. Українці, визнані непрацездатними, отримають пенсію, яка не може бути менше 1854 гривень. Також будуть підняті надбавки за стаж, що перевищує норму.

Також з першого липня ті пенсіонери, які вийшли на пенсію в минулому році і чиї виплати не потрапили ні під підвищення, ні під індексацію, отримають доплату у розмірі ста гривень. Всі ці перерахунки будуть проведені в автоматичному режимі. Немає ніякої необхідності відвідувати відділення Пенсійного фонду України особисто, вистоювати черги або збирати будь-які документи.

У жовтні поточного року перерахунок виплат буде передбачений для громадян, чий вік перевищує сімдесят п’ять років. Виплати для них зростуть на чотириста гривень, і таким чином, розмір мінімальної пенсії складе дві з половиною тисячі гривень.

Нарешті, в грудні нинішнього року в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму знову будуть перераховані як розміри надбавок за “надстаж”, так і розмір мінімальної пенсії за віком. Всього, як повідомляє Міністерство соціальної політики, підвищення пенсій в поточному році очікує більше десяти мільйонів українців.