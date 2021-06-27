Безліч жителів України залишаться без зв’язку «Київстар»

Нещодавно з’ясувалося, що мешканці однієї з областей нашої країни можуть залишитися без зв’язку від мобільного оператора Київстар. Все через перегляд ставок оренди на доступ до інфраструктури. Кому ж слід побоюватися, і чи є якийсь шанс на вирішення проблеми?





У чому проблема і причому тут водоканал?

Проблема виникла через суперечки між мобільним оператором і компанією «Полтававодоканал». Вона надає послуги жителям області на протязі вже багатьох років, але дивні вимоги висунула тільки зараз.

Справа в тому, що на багатьох об’єктах водоканалу встановлено обладнання мобільних операторів, в основному компанії «Київстар». Нещодавно «Полтававодоканал» зажадав від них прибрати своє обладнання з об’єктів водоканалу. Причина такої вимоги – перегляд ставок оренди на доступ до будь-якої інфраструктури.

За словами представників мобільного оператора, «Полтававодоканал» підвищив вартість оренди в три рази. У той самий час Київстар відмовився платити більше, тому що вважає, що така ціна не обґрунтована з ринкової точки зору. Спроба зв’язатися з керівництвом «Полтававодоканалу» була повністю проігноірована. Відзначається, що на об’єктах компанії розміщено близько десяти станцій, які забезпечують не менше половини території великого міста зв’язком та інтернетом.