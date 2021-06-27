Пенсию в этом году увеличат еще три раза: на какую прибавку можно расчитывать

Кажется, украинским пенсионерам можно порадоваться. Ожидается, что в текущем году будет проведено три перерасчета пенсий для всех, кому они причитаются. Какими же будут пенсии, и на какие перерасчеты можно рассчитывать?





Как будут проводиться перерасчеты

Как сообщает Пенсионный фонд, первый перерасчет пенсий запланирован уже на июль. Схемы изложены на официальной странице государственного органа в социальной сети Facebook. Июльский перерасчет будет связан в первую очередь с повышением прожиточного минимума в нашей стране. Украинцы, признанные нетрудоспособными, получат пенсию, которая не может быть меньше 1854 гривен. Также будут подняты надбавки за стаж, превышающий норму.

Также с первого июля те пенсионеры, которые вышли на пенсию в прошлом году и чьи выплаты не попали ни под повышение, ни под индексацию, получат доплату в размере ста гривен. Все эти перерасчеты будут проведены в автоматическом режиме. Нет никакой необходимости посещать отделение Пенсионного фонда Украины лично, выстаивать очереди или собирать какие-либо документы.

В октябре текущего года перерасчет выплат будет предусмотрен для граждан, чей возраст превышает семьдесят пять лет. Выплаты для них возрастут на четыреста гривен, и таким образом, размер минимальной пенсии составит две с половиной тысячи гривен.

Наконец, в декабре нынешнего года в связи с повышением прожиточного минимума снова будут пересчитаны как размеры надбавок за сверхстаж, так и размер минимальной пенсии по вашему возрасту. Всего, как сообщает Министерство социальной политики, повышение пенсий в текущем году ожидает более десяти миллионов украинцев.