Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую незаменимую услугу

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил новую услугу, незаменимую для многих украинцев — в частности, тех, кто хочет прекратить постоянные раздражающие звонки на свой номер, но при этом не может его просто перестать оставлять множеству людей.





Два номера на одной сим-карте?

Новая услуга от «Киевстар» позволяет всем абонентам мобильного оператора держать дополнительный номер, не приобретая новую сим-карту. Теперь, когда вам нужно где-то оставить номер телефона, вы можете смело указывать дополнительный! Услуга не бесплатная, но стоит совсем недорого — тридцать гривен в месяц.

Как правило, украинцы либо покупают дополнительные карточки, либо же пользуются особыми сервисами временных номеров телефона, которые можно найти в интернете. Благодаря «Киевстар» все эти изощренные методы больше не актуальны. Достаточно приобрести за тридцать гривен дополнительный номер, с которого можно будет звонить или принимать звонки самому.

Подключить услугу очень просто. Все, что от вас требуется — ввести комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Система сгенерирует случайный номер и выдаст его вам. Если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить ее действие комбинацией *100*33*4#. Для отправления СМС или вызова на дополнительный номер введите перед номером адресата код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию.

Как мы писали ранее, прошлогодняя акция «Счастливый день» от мобильного оператора «Киевстар» была дополнительно продлена вплоть до конца июля. Данная акция позволяет абонентам получить безлимитные звонки внутри сети, а также полностью безлимитный мобильный интернет, даже если у вас не было ранее никаких денег на счету, и вы не смогли продлить пакетные гигабайты и звонки. Пользоваться этой акцией можно раз в неделю, даже при отсутствии любых денег на счету. О популярности данной услуги красноречиво говорит уже тот факт, что ею в прошлом году воспользовались, по статистике, свыше четырех миллионов человек.