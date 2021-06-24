Морбільний оператор «Київстар» запустив нову незамінну послугу

Нещодавно оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив нову послугу, незамінну для багатьох українців – зокрема, тих, хто хоче припинити постійні дратівливі дзвінки на свій номер, але при цьому не може його просто перестати залишати його багатьом людей.





Два номери на одній сім-карті?

Нова послуга від «Київстар» дозволяє всім абонентам мобільного оператора отримати додатковий номер, не купуючи нову сім-карту. Тепер, коли вам потрібно десь залишити номер телефону, ви можете сміливо вказувати додатковий! Послуга не безкоштовна, але коштує зовсім недорого – тридцять гривень на місяць.

Як правило, українці або купують додаткові картки, або ж користуються особливими сервісами тимчасових номерів телефону, які можна знайти в інтернеті. Завдяки «Київстар» всі ці витончені методи більше не актуальні. Достатньо придбати за тридцять гривень додатковий номер, з якого можна буде дзвонити або приймати дзвінки самому.

Підключити послугу дуже просто. Все, що від вас вимагається – ввести комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Система згенерує випадковий номер і видасть його вам. Якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію комбінацією *100*33*4#. Для відправлення СМС або виклику на додатковий номер введіть перед номером адресата код 818. У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом.

Як ми писали раніше, торішня акція «Щасливий день» від мобільного оператора «Київстар» була додатково продовжена аж до кінця липня. Дана акція дозволяє абонентам отримати безлімітні дзвінки всередині мережі, а також повністю безлімітний мобільний інтернет, навіть якщо у вас не було раніше ніяких грошей на рахунку, і ви не змогли продовжити пакетні гігабайти і дзвінки. Користуватися цією акцією можна раз в тиждень, навіть при відсутності будь-яких грошей на рахунку. Про популярність даної послуги красномовно говорить вже той факт, що нею в минулому році скористалися, за статистикою, понад чотири мільйони осіб.