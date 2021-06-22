Мобільний оператор lifecell переманює абонентів у інших операторів чумовими пропозиціями

Мобільний оператор lifecell намагається наздогнати своїх конкурентів по “великій трійці” за допомогою відмінних послуг. Зокрема, він вирішив ввести чудові пільги для тих абонентів, які перейдуть до нього від інших мобільних операторів.





Як lifecell переманює абонентів

Послуга, запущена мобільним оператором, заохочує абонентів інших мобільних операторів переносити свої номери в систему lifecell за допомогою сервісу MNP, також відомого як Mobile Number Portability.

Для тих, хто перейде в систему мобільного оператора, використовуючи сервіс Mobile Number Portability, підготовлено безліч заохочень. Так, в цілому ряді тарифних планів, і без того найдешевших на українському ринку, вони будуть платити ще менше. Це відноситься до таких тарифних планів, як “Вільний Лайф”, “Гнучкий Лайф”, “Просто Лайф”, “Смарт Лайф”.

Також для абонентів, які перейдуть до мобільного оператора, була запущена акція під назвою «Ось так номер!». За словами Вадима Приходько, керівника департаменту маркетингу lifecell, абоненти, які скористаються послугою MNP, отримають десять гігабайтів інтернету в місяць, а також сто хвилин вихідних дзвінків на всі номери по нашій країні. Цей додатковий пакет послуг додається до того, що вже є в тарифному плані, яким буде користуватися новий абонент.

Не забуває мобільний оператор lifecell і про своїх старих абонентів. Так, для них він запустив нову акцію, яку називають «Літній драйв». Вона дозволить отримати повністю безлімітний мобільний інтернет на максимальній доступній для вас швидкості. Акція буде діяти протягом усього літа у вихідні, державні свята, а також в нічні години.