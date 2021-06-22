«Киевстар» продлил свою лучшую акцию: абоненты в восторге

Что может быть лучше прекрасных акций от мобильных операторов? Наверное, только их повторный запуск, когда абоненты вновь могут воспользоваться замечательными предложениями, которые когда-то привели их в такой восторг! Именно так, кажется, рассуждает «Киевстар», который вернул свою прошлогоднюю акцию, продлив ее на ближайшие полтора месяца.





Новая-старая акция: каковы ее условия

Прошлогодняя акция «Счастливый день» от мобильного оператора «Киевстар» была дополнительно продлена вплоть до конца июля. Данная акция позволяет абонентам получить безлимитные звонки внутри сети, а также полностью безлимитный мобильный интернет, даже если у вас не было ранее никаких денег на счету, и вы не смогли продлить пакетные гигабайты и звонки. Пользоваться этой акцией можно раз в неделю, даже при отсутствии любых денег на счету. О популярности данной услуги красноречиво говорит уже тот факт, что ею в прошлом году воспользовались, по статистике, свыше четырех миллионов человек.

На лето у мобильного оператора действуют и другие акции. В частности, сейчас многим абонентам «Киевстар» предлагает скидки на услуги партнеров и товары за пользование приложением «Мой Киевстар». В данный момент действуют скидки на заказы в популярном сервисе Glovo, а также на товары, продаваемые в магазине Moyo. По словам мобильного оператора «Киевстар», в ближайшее время будут запущены и другие, новые акции с партнерами компании. Об этом будут уведомлять с помощью мобильного приложения.

Наконец, еще с начала июня мобильным оператором была запущена еще одна акция. В ее рамках, если вы приобретаете смартфон в любом из магазинов «Киевстар», то получаете право на три месяца бесплатного использования пакета телевидения «Семейный». Он позволяет вам получить доступ к просмотру двухсот шестидесяти семи каналов, а также к другим услугам. Стоимость данного пакета услуг в норме составляет двести шестнадцать гривен в месяц.