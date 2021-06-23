Украинцы могут остаться без «Киевстар»: какому городу не повезло первому

Неприятная новость для жителей Полтавщины. Местный водоканал поставил под угрозу наличие качественной мобильной связи от оператора «Киевстар» в регионе. Что же не поделили две компании, и как скажется этот конфликт на обычных жителях региона?





Коммунальное предприятие «Полтававодоканал», которое уже много лет предоставляет местным жителям услуги водоснабжения и водоотведения, выдвинуло неожиданные требования. Представители предприятия обратились к трем самым крупным украинским операторам мобильной связи с просьбой как можно скорее устранить с объектов водоканала их оборудование.

Со слов руководителя по регуляторному обеспечению компании «Киевстар» Александра Когута, оповещения о демонтаже аппаратуры были разосланы Полтавскими коммунальщиками еще несколько месяцев назад, а именно – 3 марта. Связано это в связи с пересмотром стоимости доступа к объектам инфраструктуры предприятия.

Представители мобильного оператора сообщили, что «Полтававодоканал» повысило стоимость пользования своими коммуникациями чуть ли не в полтора раза. Руководство «Киевстар» отказалось платить такую сумму. По мнению топ-менеджмента компании повышение тарифа на целых 50% совершенно не соответствует актуальной ситуации на рынке и является абсолютно необоснованным.

Попытки договориться с коммунальщиками предпринимались представителями «Киевстар» неоднократно, но большинство из них водоканал просто проигнорировал. Похоже региональное предприятие все же собирается отстоять свое мнение любой ценой, даже причинив неудобства жителям Полтавщины. Ведь без мобильной связи и интернета от «Киевстар» им несдобровать.

Согласно с актуальными данными, сейчас на объектах инфраструктуры «Полтававодоканала» размещено более 10 станций различных операторов мобильной связи. Они предоставляют широкий спектр коммуникационных услуг как минимум половине жителей указанного региона. Причем речь идет не только о возможности голосовой связи, но и о мобильном интернете и связанных с ним сервисах. Поскольку многие граждане работают в сферах, предусматривающих постоянное наличие сети, – они могут остаться не только без связи, но и без заработка.