Сотовый оператор «lifecell» запустил сверхдешевый тарифный план за 50 гривен

Как правило, сверхдешевые тарифные планы не очень интересны, за исключением тех, кому телефон нужен, чтобы «просто звонить», то есть пенсионеров. Они содержат минимум услуг, которого совершенно не хватит человеку, активно пользующемуся интернетом и мобильной связью. Тем не менее, попадаются исключения. Например, тарифный план от сотового оператора lifecell, в котором размер абонентской платы составляет всего пятьдесят гривен, и при этом услуг очень много.





Что можно получить за пятьдесят гривен в месяц?

Большинство украинцев давно привыкли, что «дешевый безлимит» – такой же оксюморон, как «горячий лёд». Таких тарифов почти не существует, а если изредка они и встречаются, то в них есть различные ограничения и условия «под звездочкой». Это — не тот случай. Вот что вы будете получать в данном тарифном плане от lifecell:

Полностью безлимитный высокоскоростной 3G\4G интернет, в зависимости от доступности сети. В него же входит и полностью бесплатная раздача интернета через устройства, например, смартфоны, которые это позволяют.

Безлимитные разговоры внутри сети lifecell.

Двести пятьдесят минут звонков на номера других мобильных операторов по Украине, и номера фиксированной связи.

Цена в пятьдесят гривен в месяц маленькая сама по себе, однако это не предел. Абоненты, которые зарегистрировались или персонифицировались, а также те, что воспользовались услугой переноса номера, получат еще большую скидку. Вплоть до конца августа текущего года стоимость, кстати, меняться не будет.

Тарифный план, о котором идет речь, носит название «Интернет без границ», или «Інтернет без меж». Чтобы подключить его, вы можете приобрести сим-карту или посетить официальный магазин мобильного оператора. Следует помнить, что данный тариф входит в число региональных. Его зона действия охватывает такие регионы нашей страны, как Черновицкую область, Закарпатскую, отдельные области Волыни, Донбасса, Днепропетровской области. Полный список находится на странице тарифного плана на сайте оператора.