Кібербезпека: порівнюємо ТОП-5 менеджерів паролів

Існує якнайменше 5 причин почати користуватися менеджером паролів, навіть якщо досі ви нічого про них не чули. Складно кожного разу вигадувати новий пароль, заповнювати банківські дані вручну під час онлайн-оплати? У кожному браузері зберігаються десятки логінів, а в пам’яті телефону неможливо знайти важливі записи та контакти? Нарешті, менеджер паролів неодмінно знадобиться тим, хто вже мав справу з викраденням особистих даних.





Обрати надійного помічника серед десятків програм, що здаються абсолютно однаковими – непросте завдання. Допоможе огляд 5-ти найкращих менеджерів паролів, які отримали велику кількість схвальних відгуків від користувачів, пропонують різноманітні можливості та забезпечують безпеку особистих даних.

Keeper

Програма зорієнтована насамперед на бізнес-компанії різного рівня, але може працювати і в якості персонального менеджеру паролів. Пропонується наступні тарифні плани:

Business. Від 3.75 USD за кожного користувача щомісяця. Enterprise для великих підприємств. Всі можливості Business та додаткові функції. Питання вартості вирішуються індивідуально. Family. Сімейний тариф на 5 осіб вартістю 4.37 USD щомісяця. Unlimited. Для особистого користування, 2.04 USD щомісяця.

Keeper допомагає у підборі паролів, автоматично підставляє логіни та паролі на сайтах і в додатках, зберігає платіжну інформацію (не треба кожного разу вводити дані під час покупок), захищає всі категорії файлів, включаючи медіа.

Щоб протестувати менеджер паролів, ви можете скористатися безкоштовною 30-днівною версією. Для цього слід обрати бажаний тариф та зареєструватися. Пробний період передбачає відсутність обмежень на кількість паролів, особистих і платіжних даних, підключених пристроїв. Є вхід по Face ID та відбитку пальця, веб-додаток, безпечний обмін записами, технічна підтримка.

Зверніть увагу, що деякі можливості не входять до базового тарифного плану, а сплачуються окремо. Це моніторинг Даркнету, Keeper’s Cloud Security Vault (хмарне сховище) та KeeperChat (безпечний обмін повідомленнями).

Особливості:

шифрування: AES 256-біт з PBKDF2-SHA2;

підтримка платформ: Android, iOS, Windows, macOS, Linux;

підтримка браузерів: Opera, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Висновок. Keeper має нескладний російськомовний інтерфейс, безліч корисних функцій, декілька тарифів на вибір, підтримку популярних платформ та браузерів. Щодо недоліків програми – складна процедура відновлення доступу до облікового запису, є можливість втрати даних у деяких випадках та відносно висока вартість обслуговування.

MultiPassword

Простота, надійність та функціональність – саме так можна охарактеризувати багатоплатформний менеджер паролів MultiPassword. Навіть якщо ви вперше маєте справу з програмою, знадобляться лічені хвилини для вивчення її можливостей та переваг. Ідеальне рішення для особистого користування.

Маємо лише 2 тарифні плани, які розраховані на одного користувача:

на місяць вартістю 0.99 USD;

на рік вартістю 9.99 USD.

Обидва тарифи абсолютно однакові, що стосується можливостей. Різниця лише у вартості: оформивши одразу річну підписку, отримуєте майже 2 місяці безкоштовного користування за рахунок економії. Незалежно від тарифу, перші 30 днів взагалі не потрібно оплачувати. Місяць дається на вивчення функціоналу.

MultiPassword пропонує найнеобхідніші можливості, такі як: підключення будь-якої кількості пристроїв, необмежений об’єм сховища, автоматична синхронізація, високий рівень безпеки та можливість повністю контролювати свої дані – створювати, змінювати та видаляти за необхідності.

Не треба вигадувати паролі самостійно – генератор зробить це за вас. Дані для авторизації автоматично заповнюються на сайтах, сервісах та у додатках. Імпортуйте паролі з браузерів та експортуйте із системи сховища – це значно зекономить ваш час.

Для початку користування MultiPassword досить лише безкоштовно зареєструватися та вигадати надійний майстер-пароль. При цьому новий користувач отримує спеціальний секретний ключ, який можна змінити у будь-який час. Майстер-пароль потрібен для отримання доступу до облікового запису, а секретний ключ – для підключення нових пристроїв. У разі втрати головного паролю повернути свій акаунт неможливо.

Особливості:

шифрування: RSA, AES-256, HKDF, PBKDF2;

підтримка платформ: Android, Windows, OSx, Linux (найближчим часом з’явиться iOS);

підтримка браузерів: Opera, Chrome, Microsoft Edge, Yandex, Brave (найближчим часом з’явиться Firefox та Safari).

Висновок. MultiPassword – найвигідніша пропозиція серед інших менеджерів паролів. За мінімальну вартість програма забезпечує користувача усіма необхідними функціями. Будь-яка кількість особистої інформації знаходиться під захистом сучасних систем шифрування. Достатньо запам’ятати лише один пароль. Вагомим плюсом є простий, зрозумілий інтерфейс на російській мові.

Dashline

Сервіс Dashline вже тривалий час існує у якості менеджеру паролів на будь-який смак. Слід зазначити, що це однозначно не найбільш вигідна пропозиція у фінансовому плані. Але сервіс пропонує різноманітні тарифи, як персональні, так і для бізнесу:

Free – безкоштовний, до 50 паролів, 1 девайс, обмеження на обмін даними з 5 акаунтами. Essentials – 2.49 USD щомісяця, будь-яка кількість паролів, 2 пристрої, без обмежень на обмін (як і в наступних тарифах). Premium – 3.99 USD щомісяця, безліміт на паролі та пристрої, 1 Гб для файлів, моніторинг Даркнету на випадки витоку даних. Family – 5.99 USD щомісяця, умови такі ж, як і в попередньому тарифі, але план розрахований на 6 акаунтів. Team – 5 USD щомісяця за одного користувача. Business – 8 USD щомісяця за одного користувача.

Незалежно від тарифу, користувачі отримують попередження щодо безпеки облікового запису у Dashline, генератор паролів, автозаповнення форм, оцінку надійності паролів. В деяких планах також мається VPN, автоматична заміна паролів, шифрування файлів.

Особливості:

шифрування: AES 256-бітний ключ з CBC-HMAC, можна обрати між Argon2d або PBKDF2-SHA2;

підтримка платформ: Android, iOS, Windows, macOS, Linux;

підтримка браузерів: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Висновок. Dashline вже має ім’я на ринку менеджерів паролів, а разом з цим – одну з найвищих вартість послуг. Великий вибір тарифів, асортимент функцій. Інтерфейс англійською мовою.

LastPass

Постійний конкурент попереднього менеджеру LastPass має більше пропозицій для бізнесу, аніж особистого користування. Розглянемо тарифи та можливості:

Free. Безкоштовно, один тип пристрою на вибір, будь-яка кількість паролів, шифрування заміток, декілька рівнів захисту даних, обмін паролями з одним користувачем. Premium. 2.90 USD щомісяця, відсутність обмежень на кількість паролів, пристроїв та обмін особистими даними. Сховище для файлів розміром 1 Гб, моніторинг Даркнету, персональна підтримка. Family. 3.90 USD щомісяця, всі можливості преміуму та підтримка до 6 облікових записів.

Бізнес-плани представлені чотирма тарифами вартістю від 2.90 USD до 7.50 USD за одного користувача щомісяця. LastPass зберігає у безпеці паролі, замітки, адреси, платіжні картки, банківські облікові записи, документи (паспорти, водійські посвідчення), паролі до Wi-Fi та інші дані.

Особливості:

шифрування: AES 256-біт з PBKDF2-SHA2;

підтримка платформ: Android, iOS, Windows, macOS, Linux;

підтримка браузерів: Opera, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari.

Висновок. LastPass має нескладний, але лише англомовний інтерфейс, різноманіття тарифів та функцій. У якості менеджеру паролів для особистого користування має вагомий недолік – надвелику вартість у порівнянні з іншими пропозиціями.

NordPass

Сильною стороною менеджеру NordPass можна назвати рівень безпеки. В ньому використовується інший алгоритм шифрування – XChaCha20. Звичайний користувач навряд помітить різницю, але цей метод вважається менш вразливим до деяких видів кібератак.

Програма пропонує базові опції: сховище та генератор паролів, двохфакторну автентифікацію, зберігання заміток, реквізитів банківських карток, синхронізацію 6 пристроїв, можливість ділитися паролями та іншими даними, авто заповнення форм, перевірку паролів на надійність. Декілька тарифних планів на вибір:

Безкоштовний. Преміум – 1.49 USD на місяць. Family Premium на 5 акаунтів – 3.99 USD на місяць. Business – 3.59 USD за одного користувача на місяць.

Слід зазначити, що безкоштовна версія NordPass має суттєві обмеження, а саме: можливість підключення лише одного пристрою, а також ліміт на 50 паролів та текстових записів. Щоб впевнитися у виборі тарифу, можна скористатися безкоштовним пробним періодом на протязі 30 днів.

Особливості:

шифрування: XChaCha20;

підтримка платформ: Android, iOS, Windows, macOS, Linux;

підтримка браузерів: Opera, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Brave.

Висновок. NordPass приваблює зручним інтерфейсом, базовими функціями менеджеру паролів, унікальним алгоритмом шифрування. Але слід вирішити, чи варто платити більше, якщо деякі програми у цьому огляді обійдуться значно вигідніше?

Підводимо підсумки: як обрати менеджер паролів?

Найперше, що необхідно визначити – для чого саме потрібна програма. Так ви зможете швидко обрати оптимальний тариф та проаналізувати пропозиції різних менеджерів.

Для ділових справ слід звернути увагу на бізнес-плани. Зазвичай вони потребують сплати за кожен акаунт в індивідуальному порядку, та можуть мати обмеження відносно кількості користувачів. Серед наведених сервісів на бізнес-клієнтах спеціалізуються Dashline та LastPass.

Для особистого користування найкращим варіантом є MultiPassword. Менеджер гарантує безпеку ваших даних, зручне керування та наявність всіх необхідних функцій за мінімальну вартість.