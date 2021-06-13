Мобільний оператор «Київстар» запустив нову послугу, яку всі повинні терміново підключити

Послуги, які можуть приховати свій номер від визначення, є у всіх мобільних операторів. На жаль, зараз цю послугу часто використовують різні шахраї. Щоб убезпечити себе від них, можна підключити послугу, яку нещодавно запустив «Київстар». Вона дозволить вам позбавитися від докучливих анонімів.





Як називається послуга?

Послуга носить просту назву «Супервизначник номера». Якщо ви її підключите, то всі номери, які користуються послугою «Анти-визначник номера», не будуть для вас приховуватися. Ви побачите номери в стандартом міжнародному форматі, якщо його немає в вашому списку контактів, або ж під ім’ям, яким у вас записаний цей контакт. Оператор гарантує, що з усіма його номерами послуга працює абсолютно коректно. Керувати нею дуже просто – достатньо запам’ятати три простих команди:

Замовити послугу можна комбінацією *168*1#.

Перевірити її стан – *168*2#.

Відключити – *168*3#.

Послуга підключається повністю безкоштовно. Проте, за кожен день її використання у вас буде зніматися плата в три гривні – абонентський збір, який включає вже всі податки: податок на додану вартість і збори до Пенсійного фонду.

Послуга «Супервизначник номера» підтримується всіма без винятку сучасними смартфонами, однак на старих пристроях може не працювати через певні програмні або апаратні обмеження. Список телефонів, які підтримуються можна подивитися на офіційному сайті мобільного оператора «Київстар».

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив новий тарифний план, який дозволить вам всього за триста п’ятдесят гривень на місяць отримати відразу дві важливі послуги – мобільний і домашній інтернет. Цей тарифний план називається «Все разом Вигідний». Для того, щоб на нього перейти, ви можете просто скористатися мобільним додатком для смартфонів «Мій Київстар». Також можна використовувати комбінацію 477*1 і клавіша виклику, після чого слідувати інструкціям оператора.