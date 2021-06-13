Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую услугу, которую все должны срочно подключить

Услуги, которые могут скрыть ваш номер от определения, есть у всех мобильных операторов. К сожалению, сейчас эту услугу часто используют различные мошенники. Чтобы обезопасить себя от них, можно подключить услугу, которую недавно запустил «Киевстар». Она позволит вам избавиться от надоедливых анонимов.





Как называется услуга?

Услуга носит простое название «Суперопределитель номера». Если вы ее подключите, то все номера, которые пользуются услугой «Анти-определитель номера», не будет для вас скрываться. Вы увидите номера в стандартом международном формате, если его нет в вашем списке контактов, или же под именем, которым у вас записан этот контакт. Оператор гарантирует, что со всеми его номерами она работает абсолютно корректно. Управлять ей очень просто — достаточно запомнить три простых команды:

Заказать услугу можно комбинацией *168*1#.

Проверить ее состояние – *168*2#.

Отключить – *168*3#.

Услуга подключается полностью бесплатно. Тем не менее, за каждый день ее использования у вас будет сниматься плата в три гривны — абонентский сбор, который включает уже все налоги, включая налог на добавленную стоимость и сборы в Пенсионный фонд.

Услуга «Суперопределитель номера» поддерживается всеми без исключения современными смартфонами, однако на старых устройствах может не работать из-за определенных программных или аппаратных ограничений. Список неподдерживаемых телефонов можно посмотреть на официальном сайте мобильного оператора «Киевстар».

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил новый тарифный план, который позволит вам всего за триста пятьдесят гривен в месяц получить сразу две важных услуги — мобильный и домашний интернет. Этот тарифный план называется «Всё вместе Выгодный». Для того, чтобы на него перейти, вы можете просто воспользоваться мобильным приложением для смартфонов «Мой Киевстар». Также можно использовать комбинацию 477*1 и клавиша вызова, после чего следовать инструкциям оператора.