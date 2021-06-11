Нові штрафи можуть болісно вдарити по кишенях українців

Громадянам України відтепер потрібно буде подумати двічі, перш ніж використовувати об’єкт права інтелектуальної власності у власних цілях. Адже покарання за такий проступок буде чималим. Звинуваченим у плагіаті може загрожувати навіть в’язниця, не кажучи вже про виправні роботи та величезні суми штрафів.





Днями тема права інтелектуальної власності активно обговорювалася на засіданні Кабміну, запис якого можна наразі переглянути в Youtube. В процесі обговорення міністри дійшли згоди у низці принципових питань щодо неприпустимості плагіату. Отож відтепер в Україні за протиправне використання чужої інтелектуальної власності потрібно буде заплатити штраф на суму від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів. Також законом передбачається обов’язкова конфіскація продукту, що порушує авторське право.

Особи, які добровільно фінансували плагіаторський продукт, також отримають відповідне покарання. За новими правилами вони будуть змушені заплатити державі від 5 аж до 10 тис. неоподатковуваних сум мінімального доходу українців. Якщо ж порушення авторського права матиме місце вдруге, сума штрафу збільшиться до 10-25 тис. неоподатковуваних мінімалок.

До злісних порушників, які відмовляться сплатити вказану суму відшкодування, будуть застосовані жорсткіші заходи: виправні роботи на строк до 2 років, та навіть позбавлення свободи на 3-6 років.

Отож вітчизняні митці тепер зможуть відчути себе по справжньому захищеними. Адже держава дбатиме про їх права та не допустить протизаконного використання творчих та інтелектуальних надбань громадян. Єдине, про що варто пам’ятати, – це обов’язкова, а головне вчасна реєстрація свого авторського продукту.