«ПриватБанк» массово закрывает отделения в городах Украины

Украинцы жалуются на массовые закрытия отделений и терминалов ПриватБанка во всех городах нашей страны. С начала года были закрыты десятки отделений, и останавливаться на этом, к сожалению, банк не собирается.





Почему отделения закрывают

Волна закрытий банковских отделений прокатилась по Украине еще в прошлом году. Во время весеннего локдауна 2020 года огромное количество отделений государственных ПриватБанка и Ощадбанка было закрыто, и потом не открылись. Продолжаются закрытия и сейчас.

Многие жалуются, что банк пользуется какими-то странными критериями. Так, пятого марта было закрыто единственное отделение в городе Копычинцы Тернопольской области. Оно якобы было «нерентабельным», в то время, как на самом деле, по словам клиентов, людей там всегда было много, а качество обслуживания было достаточно высоким. Вот типичный недовольный комментарий:

Можно заметить, что люди жалуются в первую очередь на сильное усложнение жизни пенсионеров. Да, сейчас действительно, практически все операции с картами и платежами можно проводить в режиме онлайн, однако пожилые люди интернетом не пользуются.

Еще одна волна закрытий, уже не отделений, а терминалов, связана с размолвкой между Укрпочтой и банками. Ранее в отделениях почтового оператора были размещены терминалы таких банков, как «ПриватБанк» и «Райффайзен Банк Аваль». С конца мая был начат процесс их отключения и ликвидации. В отделениях останутся только собственные терминалы «Укрпочты», количество которых составляет порядка пяти тысяч единиц.

Такое решение руководство почты объясняет тем, что банки начали в принудительном порядке переводить всех пенсионеров на свои карты, из-за чего ими нельзя пользоваться в терминалах «Укрпочты». Это решение называют настоящей войной против пожилых и людей с ограниченными возможностями.