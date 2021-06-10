Сотовый оператор «Киевстар» запустил шикарный тарифный план, которому абсолютно нет равных

У сотового оператора «Киевстар» просто огромное количество тарифных планов, и он постоянно запускает новые. Среди новинок особенно выделяется один, которому буквально нет равных. Достоинств у него много, но самое главное — вы оплачиваете сразу несколько услуг одним платежом!





Чем отличается новый тарифный план

Тарифный план включает практически любые услуги мобильной связи, которые вы можете хотеть подключить. Вот что вы сможете получать в его рамках, если подключите его у оператора:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Что касается абонентской платы, то она составляет триста пятьдесят гривен в месяц. В течение первых нескольких месяцев у вас будет скидка в размере пятьдесят гривен, то есть вы будете платить всего триста. Дорого? Следует помнить, что есть важнейший нюанс. Помимо мобильной связи, вы также получаете полностью безлимитный, высокоскоростной домашний интернет. По отдельности платить за интернет и связь выйдет дороже, так что вы, можно сказать, убиваете двух зайцев.

Этот тарифный план называется «Всё вместе Выгодный». Для того, чтобы на него перейти, вы можете просто воспользоваться мобильным приложением для смартфонов «Мой Киевстар». Также можно использовать комбинацию 477*1 и клавиша вызова, после чего следовать инструкциям оператора.

Как мы писали ранее, недавно Александр Комаров, президент «Киевстар», дал интервью о сроках, когда оператор сможет запустить 5G. По его словам, тендер на распределение частот пятого поколения состоится не в этом году, а только в следующем, 2022. Это связано с тем, что только проведение исследований по электромагнитной совместимости может потребовать значительного срока — от девяти до двенадцати месяцев. В то же время на данный момент они даже не начинались.