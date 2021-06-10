Мобільний оператор «Київстар» запустив шикарний тарифний план, який абсолютно немає рівних

У стільникового оператора «Київстар» просто величезна кількість тарифних планів, і він постійно запускає нові. Серед новинок особливо виділяється один, якому буквально немає рівних. Переваг у нього багато, але найголовніша – ви оплачуєте відразу кілька послуг одним платежем!





Чим відрізняється новий тарифний план

Тарифний план включає практично всі послуги мобільного зв’язку, які ви можете хотіти підключити. Ось що ви зможете отримувати в його рамках, якщо підключите його у оператора:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Що стосується абонентської плати, то вона становить триста п’ятдесят гривень на місяць. Протягом перших декількох місяців у вас буде знижка в розмірі п’ятдесят гривень, тобто ви будете платити всього триста. Дорого? Слід пам’ятати, що є важливий нюанс. Крім мобільного зв’язку, ви також отримуєте повністю безлімітний, високошвидкісний домашній інтернет. Окремо платити за інтернет і зв’язок вийде дорожче, так що ви, можна сказати, вбиваєте двох зайців.

Цей тарифний план називається «Все разом Вигідний». Для того, щоб на нього перейти, ви можете просто скористатися мобільним додатком для смартфонів «Мій Київстар». Також можна використовувати комбінацію 477*1 і клавіша виклику, після чого слідувати інструкціям оператора.

Як ми писали раніше, нещодавно Олександр Комаров, президент «Київстар», дав інтерв’ю про терміни, коли оператор зможе запустити 5G. За його словами, тендер на розподіл частот п’ятого покоління відбудеться не в цьому році, а тільки в наступному, 2022. Це пов’язано з тим, що тільки одне проведення досліджень щодо електромагнітної сумісності може вимагати значного терміну – від дев’яти до дванадцяти місяців. У той самий час на даний момент вони навіть не починалися.