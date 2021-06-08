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Уже с осени в Украине перестанут выдавать больничные

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Как сообщили недавно, в скором времени в нашей стране больничные станут историей. Их перестанут выдавать на руки. Теперь привычные нам «листки» будут выглядеть совершенно иначе, и, как надеются многие, станут намного удобными. Какими же они будут, и как теперь получить заслуженный отдых в связи с болезнью тем украинцам, которые работают официально? Что ж, давайте во всем детально разберемся!


Какими будут новые больничные листы

Как недавно сообщил у себя на странице в популярной сети Facebook министр здравоохранения нашей страны Виктор Ляшко, в данный момент существуют планы по переводу всех больничных листков в электронный вид. Происходит это будет не одномоментно — украинцам дадут время приспособиться к данным изменениям.

Подготовительный этап займет все лето. На протяжении трех месяцев, с июня и до конца августа текущего года любые медицинские учреждения смогут по своему усмотрению и на выбор пациентов либо формировать новые электронные больничные по установленному образцу, либо же по-старинке выдавать привычные бумажные письма нетрудоспособности.

После окончания подготовительного этапа, начиная с первого сентября текущего года, все больничные станут исключительно электронными. Ожидается, что привычные бумажные листки нетрудоспособности станут уже абсолютно ненужными, и выдавать их больше никто, никогда и никому не будет.

Как полагает Виктор Ляшко, введение электронных больничных позволит украинцам избавиться от целого ряда проблем. Это облегчит жизнь как простым работникам, так и их работодателям. Работники благодаря данному нововведению больше не должны будут бегать к врачу в больницу, выстаивая очередь, и при этом плохо себя чувствуя. Также не нужно будет и нести эти листки на работу.

В то же время работодателям больше не нужно будет заниматься бумажной и бюрократической волокитой, которая необходима, чтобы оформить выплаты за больничные листки в Пенсионном Фонде и Фонде социального страхования.

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