Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, о которой все давным-давно мечтали

Недавно сотовый оператор Vodafone снова порадовал абонентов, запустил уникальную новую услугу, о которой давно все мечтали. Суть ее заключается в том, что вы можете получить огромное количество предложений сразу и абсолютно бесплатно! Как же именно подключить эту услугу?





Что вы получите в рамках новой акции от Vodafone

Новая акция, запущенная Vodafone, носит название «Музыка нон-стоп». Она позволяет абонентам мобильного оператора получить три месяца бесплатного доступа к YouTube Premium, подписке, которая также включает и подписку YouTube Music Premium. Также в нее входят целых три месяца полностью бесплатного использования услуги Vodafone Video PASS. В нее входит полностью безлимитный трафик на Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify, Shazam. Все эти сервисы не будут учитываться в пакете гигабайтов, вы можете пользоваться ими сколько угодно, даже если пакетных гигабайтов не останется.

Услуга доступна для абонентов с тарифными планами предоплаты, такими как Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro+, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S+, 4G Smart M, RED S, M, L, XS+, Light+, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice, а также некоторых других. Абоненты контрактной формы обслуживания также могут ее подключить.

После завершения трехмесячного срока действия услуги вы сможете по-прежнему пользоваться подпиской YouTube Premium за девяносто девять гривен в месяц. Также автоматически продлена будет и услуга Video PASS, в ней вы будете платить пятьдесят гривен в месяц. Для подключения воспользуйтесь комбинацией *313#.