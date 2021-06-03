Стільниковий оператор «Київстар» запустив послугу, яка критично необхідна всім абонентам

Послуга, яка забороняє визначати номер при вхідних дзвінках, може бути корисна, наприклад, для тих, кому потрібно по роботі обдзвонювати велика кількість людей – скажімо, соціологам, які проводять будь-які опитування. Кому хотілося б, щоб йому раптом почали активно телефонувати неадекватні респонденти, яким колись просто задали один-два питання? На жаль, набагато частіше послугу «Анти-визначник номера» почали використовувати різні шахраї, які з її допомогою здійснюють свої злочинні схеми. Для того, щоб знайти управу на цих людей, Київстар та запустив послугу, яка критично необхідна всім абонентам, особливо тим, кого дзвінками з прихованих номерів прямо-таки тероризують.





Як захиститися від хуліганів?

Корисна послуга від «Київстар» допомагає всім нарешті позбутися від докучливих «анонімів». Якщо ви підключите «Супервизначник номера», то приховати свій номер при дзвінку вам стане неможливо, навіть якщо той, хто телефонує, користується «Анти-визначником номера». У разі, якщо вам дзвонить абонент, якого немає в вашому списку контактів, то його номер, навіть прихований, буде показаний в звичайному міжнародному форматі. Якщо ж той, хто телефонує в вашому списку контактів є, то ви побачите ім’я, під яким він у вас записаний. Коректна робота послуги з номерами «Київстар» гарантована. У разі, якщо у нього інший мобільний оператор, то номер може не визначитися, але ймовірність цього досить мала.

Відзначимо, що не всі телефони підтримують послугу «Супервизначник номера». Програмні або «залізні» обмеження не дають можливості використовувати її на деяких старих пристроях, їх список можна подивитися у відповідному розділі офіційного сайту мобільного оператора. В основному це старі телефони з відповідною допотопною «прошивкою». На всіх основних сучасних пристроях послуга працює без будь-яких проблем, як повідомляють задоволені користувачі.

Керування послугою здійснюється за допомогою трьох простих USSD-команд:

Замовити послугу можна комбінацією * 168 * 1 #.

Перевірити її стан – * 168 * 2 #.

Відключити – * 168 * 3 #.

Само по собі підключення послуги повністю безкоштовне. Проте, за кожен день користування «Супервизначником номера» стягується абонентська плата в розмірі трьох гривень, включаючи ПДВ і збори до Пенсійного фонду.