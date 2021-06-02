AliExpress изменил правила покупки товаров для украиских покупателей

Крупнейшая торговая площадка в мире, AliExpress, ввела новые правила покупки товаров для украинцев. Это стало возможно благодаря договоренности об оптимизации IT-инфраструктуры между Укрпочтой и «Цайняо», одним из крупнейших логистических операторов в мире.





Какими будут новые правила работы AliExpress с украинцами

Одно из основных новшеств — теперь даже отправления без трекинга переводятся в отслеживаемый формат, в то время как ранее все посылки стоимостью меньше двух долларов автоматически записывались в категорию без трекинга и СМС-сообщения.

Теперь покупки будут отслеживаться, даже если вы выберете бесплатную доставку Cainiao Super Economy. Следить за ними вы можете и в личном кабинете пользователя в приложении AliExpress, и на официальном сайте “Укрпочты”.

Отметим, что Украина стала одной из первых стран, для которой запущена услуга предоставления отслеживания недорогих товаров. Как утверждают аналитики логистической компании «Цайняо», благодаря такому отслеживанию посылок количество недоставленных заказов будет сокращено не менее чем в два раза.

Все ваши заказы будут получать трекинговые номера в формате SK123456789LV. По этому номеру их можно будет отследить где угодно и на любом этапе доставки, начиная от самого Китая и заканчивая почтовым отделением на территории нашей страны. В нашей стране клиент сможет увидеть как статус доставки в отделение, так и статус вручения.

По статистике, которую ведет логистический оператор «Цайняо», отвечающий за доставку подавляющего большинства товаров AliExpress, за последние два года заказы стоимость до десяти долларов составили около восьмидесяти процентов всех отправлений в нашу страну. Пятнадцать процентов приходится, напротив, на самые дорогие заказы с премиальной доставкой, и только оставшиеся пять — на что-то среднее между ними.