AliExpress змінив правила покупки товарів для українських покупців

Найбільша торговельна площадка в світі, AliExpress, ввела нові правила покупки товарів для українців. Це стало можливо завдяки домовленості про оптимізацію IT-інфраструктури між Укрпоштою і «Цайняо», одним з найбільших логістичних операторів в світі.





Якими будуть нові правила роботи AliExpress з українцями

Одне з основних нововведень – тепер навіть відправлення без трекінгу переводяться у відстежуваний формат, в той час як раніше всі посилки вартістю менше двох доларів автоматично записувалися в категорію без трекінгу і СМС-повідомлення.

Тепер покупки будуть відстежуватися, навіть якщо ви виберете безкоштовну доставку Cainiao Super Economy. Стежити за ними ви можете і в особистому кабінеті користувача в додатку AliExpress, і на офіційному сайті “Укрпошти”.

Відзначимо, що Україна стала однією з перших країн, для якої запущена послуга надання відстеження недорогих товарів. Як стверджують аналітики логістичної компанії «Цайняо», завдяки такому відстеження посилок кількість недоставлених замовлень буде скорочено не менше ніж в два рази.

Всі ваші замовлення будуть отримувати трекінгові номера в форматі SK123456789LV. За цим номером їх можна буде відстежити де завгодно і на будь-якому етапі доставки, починаючи від самого Китаю і закінчуючи поштовим відділенням на території нашої країни. У нашій країні клієнт зможе побачити як статус доставки до відділення, так і статус вручення.

За статистикою, яку веде логістичний оператор «Цайняо», який відповідає за доставку переважної більшості товарів AliExpress, за останні два роки замовлення вартість до десяти доларів склали близько вісімдесяти відсотків усіх відправлень в нашу країну. П’ятнадцять відсотків припадає, навпаки, на найдорожчі замовлення з преміальної доставкою, і тільки решта п’ять – на щось середнє між ними.