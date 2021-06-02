Українці в паніці штурмують офіси газових компаній: бояться замерзнути

Нещодавно у всіх українських ЗМІ з’явилося відео, в якому наші співгромадяни буквально намагалися вдертися до офісу «Полтавгаз». Вони намагалися змінити постачальника, навіть не здогадуючись, що умови, які він пропонує, досить невигідні в порівнянні з «Нафтогазом». Як стверджують експерти, пов’язано це з тим, що українці просто-напросто бояться замерзнути взимку. І це – одна з головних проблем запущеного урядом газового ринку.





Як реально працює газовий ринок і його проблеми

Як відзначають експерти, значна частина панікерів – люди з сільської місцевості. Багато з них навіть не вміють користуватися інтернетом, щоб змінити постачальника онлайн. Вони також не можуть порівняти тарифи, щоб визначити, у кого з постачальників більш вигідні умови. При цьому розібратися, наприклад, в функціоналі вибору постачальника в самому додатку Приват24 дійсно не так вже й просто. Саме це призводить до того, що люди спеціально вибирають день, їдуть в обласний центр, щоб потрапити в офіс постачальника, що призводить до величезних черг і бійок в них.

На даний момент в нашій країні існує близько п’ятдесяти постачальників газу, причому вони працюють без будь-якої прив’язки до території. Ніщо не заважає жителю Ужгорода укласти договір з компанією, яка знаходиться в Харкові. Проте, «Нафтогаз» все ще залишається найвигіднішим постачальником – за поставки приватників доводиться переплачувати.

Багато українців бояться, що їм відключать газ, якщо не укласти договір хоч з кимось. Особливо це стосується, звичайно, пенсіонерів. З ними ж пов’язана ще одна проблема – вони звикли до облгазів, їм здається, що це офіційні постачальники, а приватники – «незрозуміло хто». Проте, експерти розраховують на те, що ринок з часом заспокоїться, і з’явиться кілька основних гравців, вибирати між якими буде простіше.

Окремої згадки залежить зміна постачальника в додатку Приват24 – саме вона викликає проблеми у багатьох українців. Функціонал оформлений досить складно, так що багатьом треба допомогти розібратися. Отже, по-перше, змінити постачальника можна тільки через комп’ютер, у версії для смартфонів цієї функції немає. Вам потрібно звернути увагу на пункт «Послуги» в лівій колонці. Коли ви наведете курсор, там з’явиться меню, що випадає з розділом «Мої постачальники». При натисканні з’являється кнопка з адресою постачальника. Якщо його немає, то вам запропонують список з тарифами. Виберіть будь-якого, з’явиться анкета з інформацією. Заповніть її та натисніть «подати заявку». Можуть виникнути складнощі з шестнадцятизначним ЕІС-кодом. У додатку написано, як його дізнатися. Договір, який з’явиться при заповненні анкети, треба роздрукувати і завірити за допомогою цифрового підпису з паролем.