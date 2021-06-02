Украинцы в панике штурмуют офисы газовых компаний: боятся замерзнуть

Недавно во всех украинских СМИ появилось видео, в котором наши сограждане буквально пытались вломиться в офис «Полтавгаза». Они пытались сменить поставщика, даже не догадываясь, что условия, которые он предлагает, достаточно невыгодные по сравнению с «Нафтогазом». Как утверждают эксперты, связано это с тем, что украинцы просто-напросто боятся замерзнуть зимой. И это — одна из главных проблем запущенного правительством газового рынка.





Как реально работает газовый рынок и его проблемы

Как отмечают эксперты, значительная часть паникеров — люди из сельской местности. Многие из них даже не умеют пользоваться интернетом, чтобы сменить поставщика онлайн. Они также не могут сравнить тарифы, чтобы определить, у кого из поставщиков более выгодные условия. При этом разобраться, например, в функционале выбора поставщика в самом приложении Приват24 действительно не так уж и просто. Именно это приводит к тому, что люди специально выбирают день, едут в областной центр, чтобы попасть в офис поставщика, что приводит к огромным очередям и потасовкам в них.

На данный момент в нашей стране существует около пятидесяти поставщиков газа, причем они работают без какой-либо привязки к территории. Ничто не мешает жителю Ужгорода заключить договор с компанией, которая находится в Харькове. Тем не менее, «Нафтогаз» все еще остается самым выгодным поставщиком — за поставки частников приходится переплачивать.

Многие украинцы боятся, что им отключат газ, если не заключить договор хоть с кем-то. Особенно это касается, конечно, пенсионеров. С ними же связана и другая проблема — они привыкли к облгазам, им кажется, что это официальные поставщики, а частники – «непонятно кто». Тем не менее, эксперты рассчитывают на то, что рынок со временем успокоится, и появится несколько основных игроков, выбирать между которыми будет проще.

Отдельного упоминания зависит смена поставщика в приложении Приват24 — именно она вызывает проблемы у многих украинцев. Функционал оформлен довольно сложно, так что многим надо помочь разобраться. Итак, во-первых, сменить поставщика можно только через компьютер, в версии для смартфонов этой функции нет. Вам нужно обратить внимание на пункт «Услуги» в левой колонке. Когда вы наведете курсор, там появится выпадающее меню с разделом «Мои поставщики». При нажатии появляется кнопка с адресом поставщика. Если его нет, то вам предложат список с тарифами. Выберите любого, появится анкета с информацией. Заполните ее и нажмите «подать заявку». Могут возникнуть сложности с шестнадцатизначным ЕІС-кодом. В приложении написано, как его узнать. Договор, который появится при заполнении анкеты, надо распечатать и заверить посредством цифровой подписи с паролем.