Клієнти «ПриватБанку», «Ощадбанку» і «Монобанку» в приємному шоці від майбутніх нововведень

Нещодавно клієнтів найбільших українських банків обрадували приємними нововведеннями, зокрема, було прийнято рішення про підвищення гарантованої суми банківських вкладів.





Коли підвищать суму вкладів і чому це добре

У разі, якщо парламентарії проголосують за законопроект №5542-1, то вже до кінця поточного року гарантована сума банківських вкладів буде підвищена, стверджують у Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Відповідний документ був поданий 28 травня, а першого червня відправився на розгляд профільного комітету.

Гарантовану суму вкладу будуть підвищувати в три етапи. Якщо зараз вона становить двісті тисяч гривень, то спочатку її подвоять до чотирьохсот, потім підвищать ще раз до шестисот, і нарешті доведуть до європейського рівня – сто тисяч євро. Гарантії будуть поширені спочатку на все банки, а потім – на всі фінансові установи, включаючи небанківські.

Також даний законопроект вирішить проблеми величезних боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Після виплат двом мільйонам вкладників банків, які збанкрутували в 2014-16 роках, утворилася заборгованість розміром у дев’яносто мільярдів гривень. У Фонді розраховують, що подібні заходи підвищать довіру українців до банківської системи, позбавлять їх від необхідності дробити вклади і сприятимуть розвитку банківської справи в нашій країні.

Як ми писали раніше, в нашій країні переглянуть правила перевірки грошових переказів. Нещодавно народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Фріс вніс до Верховної Ради України законопроект під номером 5559. Він внесено до чинного закону невелика зміна. Тепер замість слів «менше, ніж п’ять тисяч гривень» тепер буде прописано «(суми), що не перевищує п’ять тисяч гривень». Таким чином, при перекладах розміром в п’ять тисяч гривень ніякі документи більше не потрібно буде пред’являти.