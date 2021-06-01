В Украине появятся десятки новых каналов, но медиагруппы против

Недавно правительство нашей страны озвучило свои планы о строительстве новой сети эфирного цифрового телевещания, так называемого мультиплекса. Если эти планы будут удачными, то в Украине должно появиться множество новых каналов. Тем не менее, по ряду причин потенциальные клиенты — ведущие медиагруппы — высказываются против данной правительственной инициативы.





Почему ведущие медиагруппы против?

Недавно состоялась конференция ДЭК-2021, или «Дни электронных коммуникаций-2021». На ней выступили, в частности, топ-менеджеры таких медиагрупп, как «Медиа Группа Украина» и 1+1 media. Значительная часть их выступлений была посвящена оценке перспектив будущего проекта, и оценка эта — крайне негативная.

По словам Федора Гречанинова, директора «Медиа Группы Украина» по стратегии и развитию бизнеса, рынок в нашей стране и так уже насыщен телеканалами. Если государство в рамках своих планов добавит еще десять или двенадцать новых, то экономика страны этого попросту не выдержит. Можно, конечно, пренебречь качеством ради дешевизны, но тогда какой вообще смысл во введении этих новых каналов?

Также Гречанинов добавил, что расходы индустрии на производство и распространение контента непрерывно возрастают, и что отрицательной стоимости у мультиплекса не будет. В любом случае за него будут платить либо коммерческие структуры, либо само государство.

В данный момент многие компании входят в мультеплекс «Зеонбуд», чьи расходы также частично покрывают медиагруппы. Если из «Зеонбуда» хотя бы часть компаний уйдет в новый мультиплекс МХ-7, то цена на распространение сигнала для оставшихся значительно вырастет.

Новые игроки на рынке будут интенсивно бороться за зрителя, однако новые прибыльные проекты, по мнению Гречанинова, появиться не смогут. Более того, сменить поставщика — это не просто «нажать кнопку на пульте», для этого необходимо выполнить ряд сложных технических операций.

С точки зрения государства, новый мультиплекс должен стать в первую очередь «информационным оружием» против Российской Федерации. На данный момент телесигнал со стороны РФ может проникать вглубь нашей страны на тридцать-сорок километров минимум, а иногда даже больше, ведь граница не является прямой линией. Так, в Харькове можно спокойно смотреть телепередачи из Белгорода.

Ряд экспертов предлагают компромиссное решение. Для того, чтобы распространить украинское вещание на оккупированные территории, а также, возможно, на саму территорию Российской Федерации, можно просто развернуть дополнительные антенны для покрытия «белых пятен».