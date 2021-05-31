В Україні змінилися правила переказів з карти на карту

Як повідомив на своєму сайті Національний банк України, він змінить ряд правил переказів з карти на карту для того, щоб забезпечити рівень інформаційної безпеки та кібернетичного захисту. Зокрема, прийнято рішення сформулювати чіткі вимоги до учасників платіжного ринку на території нашої країни.





Для чого вводяться зміни

За словами представників Національного банку, найближчим часом буде побудована система забезпечення кібернетичної безпеки і захисту інформації. Також буде прийнято порядок дій у разі виявлення кібернетичних атак, в тому числі таких, які негативно позначаються на надійності роботи платіжних систем.

Також наголошується, що дані новації будуть поширюватися на всіх учасників ринку, тобто учасників платіжних систем, операторів послуг діючої платіжної інфраструктури, а також платіжні організації систем, створених резидентами нашої країни. Державний регулятор вимагає від банків наступного:

Впровадження ризик-орієнтованого підходу до захисту інформації в залежності від суми можливих збитків, тобто вимоги до ключових учасників платіжного ринку посиляться.

Встановлення вимог до використання засобів захисту інформації;

Визначення політики управління доступом

Підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.

Нові правила вступили в дію починаючи з двадцять дев’ятого травня, однак, як запевняє Національний банк України, у банків буде рік, щоб підготуватися як слід і повноцінно ввести нові стандарти в дію.