«Приват» и «Ощад» массово закрывают отделения по всей Украине

По всей территории нашей страны происходят массовые закрытия банковских отделений. Больше всего страдают жители небольших городов и сел — в некоторых населенных пунктах были закрыты единственные отделения, которыми активно пользовались наиболее уязвимые слои населения, такие как пенсионеры. Среди лидеров по закрытию отделений — государственные банки, они же крупнейшие в нашей стране по количеству клиентов, банкоматов и отделов: ПриватБанк и Ощадбанк.





Сколько отделений было закрыто, и сколько осталось

Волна закрытия банковских отделений всеми финансовыми организациями на территории нашей страны началась еще в прошлом году. Она совпала с началом пандемии COVID-19. Многие отделения были закрыты во время введения карантина и больше не открылись никогда. Всего было закрыто, таким образом, восемьсот одиннадцать отделений. Если раньше, в конце марта — начале апреля прошлого года, существовало 7884 отделения банков по всей Украине, то сейчас их всего 7073.

Несмотря на то, что основная волна закрытий отделений уже прошла, отделения продолжают закрываться, хотя уже не такими темпами как ранее. Если в начале текущего года было 7134 банковских отделения по всей Украине, то сейчас их, как мы говорили, осталось всего лишь 7073. Это значит, что всего за последние несколько количество отделений сократилось на шестьдесят одно. При этом реально закрыто было больше, просто некоторые банки, напротив, открыли свои отделения там, где их раньше не было.



Всего Ощадбанк закрыл сорок отделений, ПриватБанк — тридцать три, Укргазбанк — шесть отделений. Как правило, это объясняется их нерентабельностью, а также тем, что сейчас почти любые услуги, за исключением снятия наличных или их внесения на счет, можно получить в режиме онлайн, а операции с наличными средствами самостоятельно проводятся через банкомат.

В то же время частные банки открывают отделения. ПУМБ открыл девять новых отделений и теперь у него их двести тридцать три. Первый инвестиционный банк открыл пять отделений, и теперь у него тридцать одно. Также три отделения открыл Укрбудинвестбанк, их количество возросло до пятидесяти одного.

По состоянию на данный момент больше всего отделений у Ощадбанка — 1797. Ненамного отстает от него ПриватБанк с 1684 отделениями. На третьем месте Райффайзен Банк Аваль, у него 396 отделений. Замыкают пятерку Укрсиббанк и Укргазбанк с 271 и 270 отделениями соответственно.