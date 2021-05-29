Знайдена ​​гривнева монета, за яку всім дають 250 000 гривень

Іноді трапляється так, що якісь зразки грошей можна в подальшому продати за суму, яка набагато більша за номінал. Як правило, це рідкісні зразки, що несуть якийсь певний специфічний дефект. Наприклад, за унікальний срібний долар 1794 року готові віддати десять мільйонів сучасних доларів США. У нашої країни теж є деякі вкрай рідкісні зразки грошей. Може бути, вони не такі дорогі, але все ж за кожну таку монетку ви можете отримати від тисячі доларів до десяти тисяч гривень!





Як виглядають найдорожчі українські монети

Досить дорого цінуються найперші українські монети. Наприклад, за п’ятнадцять копійок зразка 1992 року вам можуть дати тисячу доларів. Правда, потрібна не звичайна монета, а та, що була викарбувана з дефектом – двома штемпелями, які вдарялися один об інший. Через це на ній виявилися надруковані і аверс, і реверс на обох сторонах. Деякі інші монети цінуються трохи менше, але все ще досить високо. Наприклад, всі монети того ж дев’яносто другого року зі своєрідною ступінчастою верхівкою і ягідками коштуватимуть близько одинадцяти тисяч гривень.

Проте, найдорожчою монетою є своєрідна «бракована» монета 2008 року випуску номіналом в десять копійок. Саме її вартість становить неймовірних двісті п’ятдесят тисяч гривень!

Справжність можна уточнити в банках або у нумізматів, які із задоволенням куплять у вас цей скарб. Якщо у вас раптом десь, в який-небудь скарбничці завялялісь монетки десяти-двадцятирічної давності, то може бути, має сенс їх перебрати. Раптом таким чином ви зможете стати трохи багатшими і здійснити якусь свою мрію? Удача іноді приходить в найнесподіваніший момент і в найбільш незвичайній формі.