Більше ніж Wi-Fi: названо неочевидні способи використання звичайного роутера

У загальному випадку до роутера підключається кабель провайдера, після чого пристрій роздає інтернет по Wi-Fi на смартфони, ноутбуки, планшети. Ці можливості маршрутизатора відомі кожному. Але далеко не всі знають, що функціональність середньостатистичного роутера бездротовою домашньою мережею не обмежується.





Функція «бездротовий провайдер»

Опція «бездротовий провайдер» в настройках маршрутизатора може ховатися за абревіатурою WDS. Ця функція стане в нагоді, якщо використовуєте телефон в якості точки доступу або до вас доходить сигнал безкоштовного Wi-Fi з розташованого неподалік ресторану. Або сусід до від’їзду у відрядження залишив вам пароль від своєї домашньої мережі.

Якщо ви підключаєтеся до чужого Wi-Fi з телефону або планшета, сигнал буде слабкий, а ваші пристрої побачать всі користувачі мережі. Якщо ж роутер стане «бездротовим провайдером», з’єднання буде більш стабільним і захищеним. Таким же чином можна посилити і поліпшити сигнал мобільного інтернету. На телефоні встановлюється точка доступу, а смартфон підключається до маршрутизатора в якості «бездротового провайдера».

Викачування торентів

Багато сучасних маршрутизаторів підтримують скачування і роздачу торрентів без участі комп’ютера. Дані записуються на зовнішній жорсткий диск через USB. Почитайте документацію до обладнання. Навіть якщо роутер не вміє качати торрент-файли, його можна навчити це робити. Якщо чіпсет пристрою підтримується операційною системою OpenWRT, Tomato або DD-WRT, одну з них можна встановити в якості прошивки.

Наприклад, OpenWRT вміє працювати з торрентами. На цю систему ставиться більше 3500 додатків, що суттєво розширюють функціонал мережевого обладнання. Однак врахуйте, що інсталяція програмного забезпечення сторонніх розробників загрожує втратою гарантії на роутер.

Multi WAN

З функцією Multi WAN на одному маршрутизаторі можна налаштувати не тільки основний канал доступу, а й резервні. Якщо у одного провайдера мережа буде недоступна, пристрій автоматично переключиться на запасний варіант – зручно, якщо ви фрілансер і відключення Інтернету для вас критично.

Підключення через VPN

Згадані вище системи Tomato, DD-WRT, OpenWRT вміють проганяти весь інтернет-трафік через сервіси VPN, які забезпечують більшу конфіденційність і можливість заходити на сайти, заблоковані у вашій країні. Можливо, можливість роботи з VPN вже реалізована в вашому обладнанні – загляньте в інструкцію.

Управління флешкою ​​з телефону

Якщо у вас немає кабелю OTG , цей тип з’єднання не підтримує смартфоном або немає під рукою комп’ютера, ви зможете переглянути вміст флешки з мобільного пристрою. Для цього потрібно підключити накопичувач до USB-роз’єму маршрутизатора і запустити на смартфоні файловий менеджер з доступом через мережу. Правда, якщо роутер старий, в ньому і роз’єму USB може не виявитися.

Підбиваючи підсумки

Це лише частина функцій, які можуть підтримувати роутери. Не полінуйтеся вивчити документацію мережевого обладнання. Напевно ви знайдете там багато цікавого. Однак пам’ятайте, що сторонні прошивки користувач встановлює на свій страх і ризик. Якщо не впевнені, що все робите правильно, краще не ризикуйте.