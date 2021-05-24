Обнаружена редкая копейка, за которую легко можно получить 250 тысяч гривен

Что делает обычный украинец, когда внезапно находит старую «заначку»? Конечно, зависит от найденной суммы, но часто бывает такое, что, обнаружив, например, сто гривен, отложенные году в 2010, мы только горестно вздохнем. Сколько можно было приобрести на эту сумму тогда, и какими сущими копейками она является сейчас! Тем не менее, есть некоторые образцы старых денег, которые в наше время ценятся даже больше номинала. Например, за одну монетку из двухтысячных годов можно получить до двухсот пятидесяти тысяч гривен!





Как выглядят редчайшие украинские монеты

Чаще всего большой ценностью обладают либо памятные монеты, отчеканенные по какому-либо случаю ограниченным тиражом, либо же монеты, несущие определенный производственный дефект. К примеру, за любую копейку далекого 1992 года, у которой есть ступенчатая верхушка правого верхнего листа, вы можете выручить от тридцати до пятидесяти гривен. Однако это все еще цветочки!

Есть нестандартные монеты, за которые вы можете выручить около трех тысяч гривен. Например, это очень легкие 5 копеек 2007 года, или же «магнитные» 50 копеек 2014 и 2016 годов. За 50 копеек 2014 и 2016 годов, а также 1 гривну 2013, покрытые «каштанами» из годового набора, дают чуть меньше — порядка двух тысяч гривен.

Тем не менее, это еще не предел. Так, монета в 15 копеек тиража 1992 года, отчеканенная двумя соударявшимися штемпелями, из-за чего на обеих ее сторонах просматриваются и аверс, и реверс, может быть оценена более чем в тысячу долларов. Чуть дешевле монеты того же года со ступенчатой верхушкой и «ягодами» – одиннадцать тысяч гривен.

Однако все рекорды бьет монета 2008 года номиналом в десять копеек, несущая производственный брак. За нее вам могут дать целых двести пятьдесят тысяч гривен! Подлинность можно уточнить в банках или у нумизматов, которые с удовольствием купят у вас это сокровище. Попробуйте поискать в своих «заначках»: а вдруг найдется где-нибудь в старых копилках нечто, что сделает вас немного богаче?