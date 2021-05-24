«ПриватБанк» и «Ощадбанк» закрывают офисы по всей Украине

К возмущению многих украинцев, крупнейшие государственные банки нашей страны, в частности, «ПриватБанк» и «Ощадбанк», закрывают свои отделения. Разумеется, не все, а только некоторую их часть, но все равно это осложнит доступ к банковским услугам для пенсионеров и прочих лиц, не пользующихся интернетом.





Сколько отделений будет закрыто

Сокращение количества банковских отделений началось еще в прошлом году, на волне пандемии уханьского коронавируса COVID-19. Тем не менее, по словам представителей банков, оно связано не только с эпидемиологической опасностью массовых скоплений людей, но и с тем, что значительная часть банковских услуг переходит в интернет. На данный момент практически не существует услуг, не связанных с наличными средствами, которые вам не могут оказать в режиме онлайн.

Всего в нашей стране с начала текущего года успели закрыть шестьдесят одно отделение банков. В январе по всей территории Украины функционировало 7134 отделения, на данный момент их осталось уже только 7073. Тем не менее, темпы сокращения количества отделений значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Отметим, что на момент начала пандемии, в апреле 2020 года, в нашей стране было 7884 отделения различных банков. Многие из них закрылись в пандемию и так и не открылись впоследствии уже никогда.

В основном отделения закрывают государственные банки. Так, Ощадбанк закрыл сорок три своих отделения, ПриватБанк — тридцать три, а Укргазбанк — шесть отделений. В то же время банки с частным капиталом, напротив, решили расширить свою сеть. Лидером в этом деле стал банк ПУМБ, который открыл девять новых отделений с начала нового года: если в январе у него было 224 отделения, то сейчас их уже 233. На втором месте — Первый инвестиционный банк, который открыл пять новых отделений, и теперь их у него тридцать одно. Три отделения открыл Укрбудинвестбанк, который на данный момент располагает пятьдесят одним отделением.

Что касается статистики по количеству отделений, то больше всего их у Ощадбанка — 1797. На втором месте ПриватБанк с 1684 отделениями. Также в пятерку лидеров входят «Райффайзен Банк Аваль» (396 отделений), Укрсиббанк (271 отделение) и Укргазбанк (270).