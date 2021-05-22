Новый оператор связи запустил дешевый тарифный план с 12 ГБ мобильного интернета и 800 минутами звонков

Lycamobile — сравнительно новый оператор на украинском мобильном рынке, но несмотря на это, пользуется значительной популярностью. Дело во многом в его отличных дешевых тарифных планах, например, один из них предлагает вам восемьсот минут звонков и двенадцать гигабайтов интернета за совершенно смешную цену.





Самый дешевый тариф у самого дешевого оператора

Всего у Lycamobile есть три основных тарифных плана. Мы хотим рассказать вам об одном из них, который содержит максимальное количество услуг, но при этом за совсем небольшую цену. Вот что вы будете получать в его рамках:

Безлимитные звонки и СМС-сообщения в сети Lycamobile как по Украине, так и по всему миру.

Двенадцать гигабайтов мобильного интернета

Восемьсот минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь

Сто СМС на другие сети

Сорок минут звонков за границу на другие сети

Все это вам обойдется всего лишь в сто гривен в месяц, а в рамках нынешней акции, проводимой оператором — и вовсе в копеечные восемьдесят. Почему тарифные планы от Lycamobile такие дешевые? Это объясняется его бизнес-моделью виртуального оператора. Компании, работающей в интернете, нет нужды тратить деньги на такие вещи, как поддержка инфраструктуры, которая просто арендуется у других операторов, а также на содержание штата работников. А ведь именно это и входит в том числе в стоимость услуг!

Данный тарифный план носит название «Все в одному М». Для того, чтобы подключиться к данному тарифу, закажите карточку оператора на его официальном сайте. Там же вы можете ознакомиться и с другими тарифными планами, содержащими большее количество интернета и звонков за большую цену, которая, тем не менее, все равно ниже, чем у крупных операторов.