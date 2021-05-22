Стільниковий оператор «Vodafone» запустив нову послугу, від якої всі в абсолютному захваті

Часто буває таке, що вам необхідно терміново комусь зателефонувати або вийти в інтернет, але при цьому на рахунку немає коштів. Скажімо, ви просто забули поповнити рахунок вчасно. Що ж робити в цьому випадку? Можна, наприклад, скористатися новою акцією Vodafone, в рамках якої він безкоштовно роздає абонентам по п’ять гігабайтів інтернету, а також безлімітні дзвінки в мережі і тридцять хвилин для дзвінків іншим абонентам по Україні.





Як підключити цю послугу?

Для підключення послуги «День без турбот» вам необхідно ввести просту комбінацію * 101 * 888 #. Ви також можете натиснути «Підключити послугу» на офіційному сайті мобільного оператора. Само по собі підключення послуги абсолютно безкоштовно, але необхідно, щоб на вашому рахунку було не менше двох копійок. Підключити дану послугу можуть абоненти Vodafone, які користуються будь-яким тарифним планом з цього списку:

Vodafone SuperNet Start / SuperNet Pro / SuperNet Pro + / SuperNet Turbo / SuperNet Unlim

joice

Vodafone SuperNet Start-2019 / SuperNet Pro-2019 / SuperNet Turbo-2019 / SuperNet Pro-1-2019

Vodafone UNLIM 3G / UNLIM 3G Plus

Vodafone Smart 4G XS / Smart 4G S / Smart 4G M

Vodafone Light / Light +

Vodafone RED XS + / RED S / RED M / RED L

Vodafone RED EXTRA XS / RED EXTRA XS-2 / EXTRA S / RED EXTRA M / RED EXTRA L

Vodafone ZАХІД

Послуга діє протягом двадцяти чотирьох годин з моменту, як ви отримаєте СМС-повідомлення про те, що вона підключена. Знову скористатися цією послугою ви зможете не раніше, ніж через тиждень після застосування.

Як ми писали раніше, Vodafone запустив послугу, яка дозволить його абонентам застрахувати смартфони від можливої ​​втрати. Ця програма від мобільного оператора, яке включає в себе кілька корисних функцій. Зокрема, віддалене блокування втраченого телефону. Зателефонувавши в колл-центр за номером 0 800 406 911 або ж скориставшись функцією блокування в особистому кабінеті управління послугою, ви заблокуєте смартфон. Якщо ви знайдете такий телефон, то можете зателефонувати за тим же номером, повідомити про знахідку і про те, де ви зможете зустрітися з кур’єром, який забере у вас телефон і поверне законному власнику. За це ви навіть можете отримати винагороду до чотирьохсот гривень!