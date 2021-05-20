Сотовый оператор Киевстар запустил отличный тарифный план по низкой цене

Сотовый оператор Киевстар запустил отличный тарифный план по крайне низкой цене, к тому же в нем вы можете получить сразу несколько услуг, помимо привычной мобильной связи.





Новое предложение от Киевстар

Что же входит в этот пакет услуг, который компания предлагает тем клиентам, которые уже готовы были разочароваться? Давайте посмотрим более детально. Итак, приобретя заветную карточку, вы получите:

Безлимитные разговоры в сети.

Общий пакет в сто двадцать минут на самые популярные заграничные направления (Италия, Польша, Россия, Чехия, Германия), а также на все номера по Украине.

Двенадцать гигабайт высокоскоростного мобильного интернета в месяц.

Безлимитные социальные сети (Фейсбук, Инстаграм), мессенджеры, в том числе Телеграм, Ютуб и другие видеосервисы, сайты знакомств (Тиндер), Википедия и ряд других популярных сервисов.

За двести гривен (сто пятьдесят в первые три месяца работы) вы получите все это и даже больше. В пакет услуг входит также высокоскоростной домашний интернет (до ста мегабит в секунду). Больше на украинском рынке нет тарифных планов, которые предлагают одновременно платить и за мобильный, и за домашний интернет. По сути, вы экономите на одной из этих услуг. Возможно, в дальнейшем у нас появится больше аналогичных тарифов и от других операторов.

Название уникального тарифного плана – «Все вместе Базовый», очевидно, «Все вместе» относится именно к возможности получить сразу мобильный и домашний интернет. Перейти на него можно, введя комбинацию 477*1 или воспользовавшись приложением «Мой Киевстар», а также приобретя дополнительную сим-карту. Убедитесь, что у вас на счету есть сто пятьдесят гривен, необходимые для оплаты первого месяца пользования услугами.

Как мы писали ранее, Киевстар обновил свою биллинг-систему для работы с абонентами предоплаты. Это было сделано совместно с выдающейся шведской компанией Ericsson.

Согласно сообщению мобильного оператора, ранее биллинг-системы были представлены огромным разрозненным парком из трех десятков различных систем. Все они были заменены на единую современную IT-платформу.