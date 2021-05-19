Стільниковий оператор Київстар запустив відмінний тарифний план за низькою ціною

Стільниковий оператор Київстар запустив відмінний тарифний план за вкрай низькою ціною, до того ж в ньому ви можете отримати відразу декілька послуг, крім звичного мобільного зв’язку.





Нова пропозиція від Київстар

Що ж входить в цей пакет послуг, який компанія пропонує тим клієнтам, які вже готові були розчаруватися? Давайте подивимося більш детально. Отже, придбавши картку, ви отримаєте:

Безлімітні розмови в мережі.

Загальний пакет в сто двадцять хвилин на найпопулярніші закордонні напрямки (Італія, Польща, Росія, Чехія, Німеччина), а також на всі номери по Україні.

Дванадцять гігабайт високошвидкісного мобільного інтернету в місяць.

Безлімітні соціальні мережі (Фейсбук, Інстаграм), месенджери, в тому числі телеграм, Ютуб і інші відеосервіси, сайти знайомств (Тіндер), Вікіпедія та ряд інших популярних сервісів.

За двісті гривень (сто п’ятдесят в перші три місяці роботи) ви отримаєте все це і навіть більше. У пакет послуг входить також високошвидкісний домашній інтернет (до ста мегабіт в секунду). Більше на українському ринку немає тарифних планів, які пропонують одночасно платити і за мобільний, і за домашній інтернет. По суті, ви економите на одній з цих послуг. Можливо, надалі у нас з’явиться більше аналогічних тарифів і від інших операторів.

Назва унікального тарифного плану – «Все разом Базовий», очевидно, «Все разом» відноситься саме до можливості отримати відразу мобільний і домашній інтернет. Перейти на нього можна, ввівши комбінацію 477 * 1 або скориставшись додатком «Мій Київстар», а також придбавши додаткову сім-карту. Переконайтеся, що у вас на рахунку є сто п’ятдесят гривень, необхідні для оплати першого місяця користування послугами.

Як ми писали раніше, Київстар оновив свою білінг-систему для роботи з абонентами передоплати. Це було зроблено спільно з видатною шведською компанією Ericsson. Згідно з повідомленням мобільного оператора, раніше білінг-системи були представлені величезним розрізненим парком з трьох десятків різних систем. Всі вони були замінені на єдину сучасну IT-платформу.