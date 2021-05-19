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«ПриватБанк» ввел очень важное новшество для всех владельцев банковских карт

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ПриватБанк ввел крайне важную новинку для всех владельцев банковских карт Visa. Это новшество, которое многие, несомненно, оценят по достоинству. Что же это за акция, и как получить все ее преимущества?


Новый подарок от ПриватБанка

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, если пользователи услуг будут оплачивать свои покупки картой Visa, то они за переводы с карты на карту будут получать гарантированный кэшбек в размере пятидесяти гривен. Срок действия этой программы — до июля текущего года.

Если вы хотите получить право на кэшбек за р2р-переводы, то от вас требуется отправить или же получить любой перевод с использованием карточки Visa на сумму не менее пятисот гривен, а также использовать карточку, чтобы оплачивать ей товары и услуги. Необходимо совершить не меньше трех покупок на сумму не менее пятидесяти гривен. Также ПриватБанк анонсировал акцию, в рамках которой разыграет до двухсот кэшбеков, каждый размером по пятьсот гривен.

Совершать международные или внутриукраинские переводы с карты на карту Visa можно любым из следующих методов:

  • Через веб-версию Приват24.
  • В мобильном банке.
  • В банкомате или терминале самообслуживания ПриватБанка.
  • По бесплатному телефону Сервисного центра банка 3700.

В программе кэшбека участвуют все виды внутренних украинских и международных р2р переводов: с карты Visa ПриватБанка на международную карт, с международной карты на карту Visa ПриватБанка и переводы с карты Visa ПриватБанка на карту любого украинского банка (кроме переводов между собственными счетами в ПриватБанке).

Как мы писали ранее, ПриватБанк разрешил снимать наличку без банкоматов. Это можо сделать прямо на кассе супермаркета или же более чем в двух тысячах розничных магазинов по всей территории нашей страны, где установлены POS-терминалы. К супермаркетам, где можно будет снять деньги на кассе, относятся Сильпо, Фора, Varus, WOG. Когда вы совершаете покупки в супермаркете на кассе, то при оплате товара банковской карточкой просто попросите кассира выдать вам наличные. Максимальная сумма составляет пятьсот гривен.

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