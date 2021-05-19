«ПриватБанк» ввел очень важное новшество для всех владельцев банковских карт

ПриватБанк ввел крайне важную новинку для всех владельцев банковских карт Visa. Это новшество, которое многие, несомненно, оценят по достоинству. Что же это за акция, и как получить все ее преимущества?





Новый подарок от ПриватБанка

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, если пользователи услуг будут оплачивать свои покупки картой Visa, то они за переводы с карты на карту будут получать гарантированный кэшбек в размере пятидесяти гривен. Срок действия этой программы — до июля текущего года.

Если вы хотите получить право на кэшбек за р2р-переводы, то от вас требуется отправить или же получить любой перевод с использованием карточки Visa на сумму не менее пятисот гривен, а также использовать карточку, чтобы оплачивать ей товары и услуги. Необходимо совершить не меньше трех покупок на сумму не менее пятидесяти гривен. Также ПриватБанк анонсировал акцию, в рамках которой разыграет до двухсот кэшбеков, каждый размером по пятьсот гривен.

Совершать международные или внутриукраинские переводы с карты на карту Visa можно любым из следующих методов:

Через веб-версию Приват24.

В мобильном банке.

В банкомате или терминале самообслуживания ПриватБанка.

По бесплатному телефону Сервисного центра банка 3700.

В программе кэшбека участвуют все виды внутренних украинских и международных р2р переводов: с карты Visa ПриватБанка на международную карт, с международной карты на карту Visa ПриватБанка и переводы с карты Visa ПриватБанка на карту любого украинского банка (кроме переводов между собственными счетами в ПриватБанке).

Как мы писали ранее, ПриватБанк разрешил снимать наличку без банкоматов. Это можо сделать прямо на кассе супермаркета или же более чем в двух тысячах розничных магазинов по всей территории нашей страны, где установлены POS-терминалы. К супермаркетам, где можно будет снять деньги на кассе, относятся Сильпо, Фора, Varus, WOG. Когда вы совершаете покупки в супермаркете на кассе, то при оплате товара банковской карточкой просто попросите кассира выдать вам наличные. Максимальная сумма составляет пятьсот гривен.