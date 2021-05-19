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«ПриватБанк» ввів дуже важливе нововведення для всіх власників банківських карт

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ПриватБанк ввів вкрай важливу новинку для всіх власників банківських карт Visa. Це нововведення, яке люди, безсумнівно, оцінять по достоїнству. Що ж це за акція, і як отримати всі її переваги?


Новий подарунок від ПриватБанку

Як повідомила прес-служба ПриватБанку, якщо користувачі послуг будуть оплачувати свої покупки карткою Visa, то вони за перекази з карти на карту будуть отримувати гарантований кешбек в розмірі п’ятдесяти гривень. Термін дії цієї програми – до липня поточного року.

Якщо ви хочете отримати право на кешбек за р2р-перекази, то від вас вимагається відправити або ж отримати будь-який переказ з використанням картки Visa на суму не менше п’ятисот гривень, а також використовувати картку, щоб оплачувати нею товари та послуги. Необхідно зробити не менше трьох покупок на суму не менше п’ятидесяти гривень. Також ПриватБанк анонсував акцію, в рамках якої розіграє до двохсот кешбеків, кожен розміром по п’ятсот гривень.

Здійснювати міжнародні або внутрішньоукраїнські перекази з карти на карту Visa можна будь-яким з наступних методів:

  • Через веб-версію Приват24.
  • У мобільному банку.
  • У банкоматі або терміналі самообслуговування ПриватБанку.
  • За безкоштовним телефоном Сервісного центру банку 3700.

У програмі кешбека беруть участь всі види внутрішніх українських та міжнародних р2р переказів: з карти Visa ПриватБанку на міжнародну картку, з міжнародної картки на картку Visa ПриватБанку і перекази з карти Visa ПриватБанку на карту будь-якого українського банку (крім переказів між власними рахунками в ПриватБанку).

Як ми писали раніше, ПриватБанк дозволив знімати готівку без банкоматів. Це можна зробити прямо на касі супермаркету або ж більш ніж в двох тисячах роздрібних магазинів по всій території нашої країни, де встановлені POS-термінали. До супермаркетам, де можна буде зняти гроші на касі, відносяться Сільпо, Фора, Varus, WOG. Коли ви робите покупки в супермаркеті на касі, то при оплаті товару банківською карткою просто попросите касира видати вам готівку. Максимальна сума становить п’ятсот гривень.

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