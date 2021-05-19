Проїзд в транспорті в Україні подорожчає до майже $3

Минулий тиждень ознаменувався мітингом, який провели співробітники київського метро, ​​а також компанії «Київтранс», яка управляє муніципальним наземним транспортом столиці. Більше двохсот людей вимагали підвищення розцінок на проїзд у столичному транспорті, починаючи від метро і маршруток і закінчуючи електричками, звучали гасла на кшталт «25 гривень – проїзд, 8 гривень – колапс». Чи підвищать вартість проїзду в київському громадському транспорті?





Підвищення вартості проїзду: яким воно буде

Свої вимоги транспортники пояснюють просто і логічно. Вартість проїзду не підвищувалася вже протягом трьох років і як і раніше становить вісім гривень. При цьому через пандемію скоротився пасажиропотік. Чим менше пасажирів користується транспортом, тим вище вартість перевезення одного пасажира. Через це виходить, що громадський транспорт працює за цінами нижче ринкових і зазнає колосальних збитків. Багато співробітників були переведені на чотириденний робочий тиждень, тобто втратили близько 25% заробітної плати. Якщо ситуація не зміниться, то почнуться масові звільнення працівників.

Економічно обгрунтовані ціни на проїзд виглядають, на думку протестувальників, таким чином:

Для метро – 21 гривня 5 копійок при собівартості перевезення пасажира в 20 гривень 4 копійки.

Для тролейбусів, автобусів і трамваїв – 25 гривень 18 копійок, собівартість пасажира – 20 гривень 50 копійок.

Для електричок – 78 гривень 90 копійок при собівартості перевезення одного людини в 71 гривню 70 копійок.

За словами Наталії Макогон, заступниці начальника столичного метрополітену, всі ці суми були розраховані експертами і вже подані для затвердження в департамент транспорту.

Пасажиропотік скоротився дійсно колосально, наприклад, якщо в 2019 році столичним метро за кожен квартал користувалося близько 165 мільйонів чоловік, то за перший квартал поточного року – всього 85 мільйонів. Що стосується електричок, то вони і раніше були дотаційними і вкрай непопулярними, а зараз тим більше.

Чи будуть підвищені ціни – невідомо. Деякі пропонують ввести дотації на проїзд з міського бюджету, щоб уникнути транспортного колапсу. Ряд експертів вважає, що бюджет не витримає таких значних витрат, і отже, ціни доведеться підвищити, можливо, поетапно або з компенсацією, але часткової. Очікувати цього слід влітку, так саме літо – найпоширеніша пора для непопулярних рішень, запевняють експерти.