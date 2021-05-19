Проезд в транспорте в Украине подорожает до почти $3

Прошлая неделя ознаменовалась митингом, который провели сотрудники киевского метро, а также компании «Киевтранс», которая управляет муниципальным наземным транспортом столицы. Более двухсот человек требовали повышения расценок на проезд в столичном транспорте, начиная от метро и маршруток и заканчивая электричками, звучали лозунги вроде «25 гривен — проезд, 8 гривен — коллапс». Повысят ли стоимость проезда в киевском общественном транспорте?





Повышение стоимости проезда: каким оно будет

Свои требования транспортники объясняют просто и логично. Стоимость проезда не повышалась уже на протяжении трех лет и по-прежнему составляет восемь гривен. При этом из-за пандемии сократился пассажиропоток. Чем меньше пассажиров пользуется транспортом, тем выше стоимость перевозки одного пассажира. Из-за этого получается, что общественный транспорт работает по ценам ниже рыночных и несет колоссальные убытки. Многие сотрудники были переведены на четырехдневную рабочую неделю, то есть потеряли около 25% заработной платы. Если ситуация не изменится, то начнутся массовые увольнения работников.

Экономически обоснованные цены на проезд выглядят, по мнению протестующих, следующим образом:

Для метро — 21 гривна 5 копеек при себестоимости перевозки пассажира в 20 гривен 4 копейки.

Ддя троллейбусов, автобусов и трамваев — 25 гривен 18 копеек, себестоимость пассажира — 20 гривен 50 копеек.

Для электричек — 78 гривен 90 копеек при себестоимости перевозки одного человека в 71 гривну 70 копеек.

По словам Наталии Макогон, заместительницы начальника столичного метрополитена, все эти суммы были рассчитаны экспертами и уже поданы для утверждения в департамент транспорта.

Пассажиропоток сократился действительно колоссально, например, если в 2019 году столичным метро за каждый квартал около 165 миллионов человек, то за первый квартал текущего года — всего 85 миллионов. Что касается электричек, то они и раньше были дотационными и крайне непопулярными, а сейчас тем более.

Будут ли повышены цены — неизвестно. Некоторые предлагают ввести дотации на проезд из городского бюджета, чтобы избежать транспортного коллапса. Ряд экспертов считает, что бюджет не выдержит таких значительных трат, и следовательно, цены придется повысить, возможно, поэтапно или с компенсацией, но частичной. Ожидать этого следует летом, так именно лето — самая распространенная пора для непопулярных решений, уверяют эксперты.