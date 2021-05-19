Стало відомо, коли будуть продані найбільші банки України

Держава прийняла остаточне рішення про продаж в приватні руки найбільших банківських закладів нашої країни – ПриватБанку, а також Ощадбанку. Проте, для цього необхідно виконати величезну кількість дій, наприклад, завершити всі судові тяжби, які тривають на даний момент. Тому найближчим часом чекати продажу банків не варто.





Особливості приватизації: що їй заважає і коли вона буде

Як повідомив Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України, в інтерв’ю виданню Finclub, найбільші українські банки будуть продані в приватні руки не раніше, ніж через рік, а то й два. Мета уряду і Національного банку – повністю вийти з капіталу державних банків, або ж, принаймні, значне скоротити частку держави в ньому.

Головною проблемою реприватизації ПриватБанку на даний момент є, звичайно, судові тяжби з його колишніми власниками. Коли вони будуть закінчені остаточно, достеменно невідомо.

Що стосується Ощадбанку, то його також збираються приватизувати, однак є інша серйозна перешкода. Справа в тому, що, за словами Юрія Гелетія, для даного банку ключове значення має співпраця з ЄБРР – Європейським банком реконструкції та розвитку. Він повинен продовжувати його і після приватизації. Однак для цього необхідно спочатку виконати одну важливу дію, а саме – зробити його членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У свою чергу, для цього потрібно вирішити питання платоспроможності Фонду.

Також Гелетій заявив, що на даний момент Національний банк України намагається узгодити всі питання на рівні єдиного законопроекту. Якщо це вдасться зробити, то Ощадбанк буде приєднаний до Фонду, і його борги перед Міністерством фінансів будуть реструктуризовані. В такому випадку проблема буде вирішена. На даний момент Кабінет міністрів розробляє два окремі законопроекти, які в подальшому, як очікується, будуть об’єднані.