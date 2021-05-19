Стало известно, когда будут проданы крупнейшие банки Украины

Государство приняло окончательное решение о продаже в частные руки крупнейших банковских заведений нашей страны — ПриватБанка, а также Ощадбанка. Тем не менее, для этого необходимо выполнить огромное количество действий, к примеру, завершить все длящиеся на данный момент судебные тяжбы. Поэтому в ближайшее время ждать продажи банков не стоит.





Особенности приватизации: что ей мешает и когда она будет

Как сообщил Юрий Гелетий, заместитель главы Национального банка Украины, в интервью изданию Finclub, крупнейшие украинские банки будут проданы в частные руки не ранее, чем через год, а то и два. Цель правительства и Национального банка — полностью выйти из капитала государственных банков, или же, по крайней мере, значительное сокращение доли государства в нем.

Главной проблемой реприватизации ПриватБанка на данный момент являются, конечно, судебные тяжбы с его бывшими владельцами. Когда они будут закончены окончательно, достоверно неизвестно.

Что касается Ощадбанка, то его также собираются приватизировать, однако есть другое серьезное препятствие. Дело в том, что, по словам Юрия Гелетия, для данного банка ключевое значение имеет сотрудничество с ЕБРР — Европейским банком реконструкции и развития. Он должен продолжать его и после приватизации. Однако для этого необходимо вначале выполнить одно важное действие, а именно — сделать его членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В свою очередь, для этого нужно решить вопрос платежеспособности Фонда.

Также Гелетий заявил, что на данный момент Национальный банк Украины пытается согласовать все вопросы на уровне единого законопроекта. Если это удастся сделать, то Ощадбанк будет присоединен к Фонду, и его долги перед Министерством финансов будут реструктуризированы. В таком случае проблема будет решена. На данный момент Кабинет министров разрабатывает два отдельных законопроекта, которые в дальнейшем, как ожидается, будут объединены.