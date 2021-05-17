Сотовый оператор «Киевстар» запустил тариф с 30 Гб интернета за 100 гривен в месяц

Киевстар запустил свой лучший тариф, который смело можно назвать одним из самых дешевых на рынке. Что можно получить за сто гривен в месяц? Обычно — только минимальное количество услуг в рамках социального тарифного плана. Тем не менее, привычный стереотип Киевстар, кажется, решил сломать. В рамках нового тарифа от крупнейшего мобильного оператора вы будете получать все, что вам необходимо, начиная с тридцати гигабайтов интернета, за смешную цену!





Почему с контрактом выгоднее

Новый контрактный тарифный план предлагает вам все, что может показаться необходимым обычному пользователю услуг Киевстар. Он порадует как тех, кто много сидит в интернете, так и тех, кто в основном разговаривает, ведь в него входят следующие услуги:

Полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

300 минут звонков на другие направления по Украине, а также для звонков за границу, в другие страны, на любые номера.

Тридцать гигабайтов мобильного интернета.

Доступ к ряду сервисов от оператора. К примеру, это «Киевстар ТВ» с пакетом «Легкий», а также Mobile ID.

После исчерпания пакета услуг вы можете приобрести новые пакеты гигабайтов, или же воспользоваться некоторыми специальными услугами, о которых мы писали ранее. Но, как правило, тридцати гигабайтов хватает на все.

Тарифный план, который включает такой шикарный пакет услуг, носит название «Smart Регион». Как мы уже сказали, он является контрактным, то есть для его подключения необходимо посетить центр обслуживания клиентов Киевстар. Вы также получаете в его рамках все плюсы контрактных тарифных планов, например, возможность оплачивать по частям, или держать несколько номеров на одном лицевом счету. Также этот тариф является региональным, поэтому вам лучше вначале проверить официальный сайт мобильного оператора, чтобы узнать, входит ли ваш регион в зону действия тарифа.

Как мы писали ранее, Киевстар позволяет своим пользователям завести дополнительный номер всего за тридцать гривен в месяц. Чтобы подключить услугу, используйте комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вы получите номер, случайно сгенерированный системой. Чтобы приостановить действие услуги, воспользуйтесь комбинацией *100*33*4#. Для отправления СМС или вызова на дополнительный номер введите перед номером адресата код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию.