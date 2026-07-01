Vivo представила потужний планшет iQOO Pad 5c: великий екран, Snapdragon і батарея на 10000 мА·год

Компанія Vivo без гучної презентації додала до своєї лінійки новий планшет iQOO Pad 5c. Модель орієнтована на користувачів, яким потрібен продуктивний Android-пристрій для ігор, мультимедіа, навчання або роботи з кількома застосунками.

Основою планшета став процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Це не найтоповіший чип на ринку, але все ще дуже потужне рішення, якого має вистачити для важких ігор, монтажу, багатозадачності та роботи з великими файлами. Залежно від версії, планшет отримує 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X.

Для зберігання даних передбачено 128 або 256 ГБ пам’яті. Молодша версія використовує накопичувач UFS 3.1, а дорожчі модифікації — швидшу пам’ять UFS 4.1. Щоб продуктивність не падала під навантаженням, виробник застосував систему охолодження із заявленою площею розсіювання тепла 32200 мм².

Екран і автономність

iQOO Pad 5c отримав 12,1-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 2,8K. Екран підтримує частоту оновлення до 144 Гц, яскравість до 900 ніт, HDR10, 1,07 млрд кольорів і колірний простір DCI-P3.

За звук відповідають чотири динаміки зі стереоефектом. Також планшет має 8-мегапіксельну основну камеру та 5-мегапіксельну фронтальну. Для бездротового зв’язку передбачені Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4.

Акумулятор має ємність 10000 мА·год і підтримує дротове заряджання потужністю 44 Вт. Планшет працює під керуванням Android 16 з оболонкою OriginOS 6. Товщина корпусу становить 6,62 мм, а маса — 584 г.

Скільки коштує iQOO Pad 5c

У Китаї планшет продаватимуть у трьох конфігураціях. Версія 8/128 ГБ коштує 2699 юанів, що становить приблизно 15 700 грн. Варіант 8/256 ГБ оцінили у 2999 юанів — близько 17 500 грн. Старша модифікація 12/256 ГБ коштує 3499 юанів, або приблизно 20 400 грн.

Поки що йдеться саме про китайський ринок. Чи з’явиться iQOO Pad 5c офіційно в Європі, наразі невідомо. З огляду на попередні планшети бренду, глобальний реліз виглядає не надто ймовірним.