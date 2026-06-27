Casio випустила G-Shock для фанатів Pokémon: це не просто годинник, а ностальгія на зап’ясті

Casio представила спеціальну версію G-Shock до 30-річчя Pokémon. Новинка отримала назву G-Shock x Pokémon GA-110PKM-7A і побудована на базі культової моделі GA-110, але головна її фішка — десятки дрібних деталей для фанатів серії.

Ностальгія в кожній деталі

На відміну від багатьох колаборацій, де на продукт просто наносять відомий логотип, цей G-Shock зроблений значно тонше. Дизайн не кричить великим Пікачу на циферблаті, а натомість ховає відсилки до перших ігор та різних поколінь Pokémon.

Кольори годинника натякають на Pokémon Red, Green і Blue — класичні ігри 1996 року. Червоний, зелений і синій з’являються на стрілках, кнопках, безелі та елементах циферблата. Один із додаткових циферблатів стилізований під Poké Ball.

Окрема стрілка отримала форму Пікачу, а на задній кришці розмістили офіційне лого 30-річчя Pokémon. Найбільше деталей — на напівпрозорому ремінці: там зображені 30 покемонів, зокрема стартові персонажі з різних поколінь, а також Pikachu, Eevee та Mew.

Годинник, який захочуть колекціонери

Casio також підготувала спеціальне пакування. Сам годинник постачатиметься у коробці, стилізованій під Poké Ball, а зовнішнє пакування прикрасять зображеннями всіх 30 покемонів, використаних у дизайні.

G-Shock x Pokémon GA-110PKM-7A оцінили у 33 000 єн — це приблизно 9 000–9 500 грн. Продажі в Японії стартують 17 липня, а з 1 до 6 липня охочі зможуть подати заявку на участь у купівельній лотереї через офіційний магазин Casio.

Для українських фанатів Pokémon це, найімовірніше, буде радше імпортна колекційна річ, ніж масова новинка в магазинах. Але саме такі релізи швидко розлітаються серед колекціонерів — особливо коли йдеться про Pokémon і ювілейну серію.