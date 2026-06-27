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Honor готує смартфон із батареєю на 14 000 мА·год: автономність може стати його головною зброєю

Автор:
GSMinfo

Honor, схоже, не збирається зупинятися у гонці смартфонів із гігантськими акумуляторами. Після моделі Honor X80 Pro Max із батареєю на 11 000 мА·год компанія, за чутками, працює над ще амбітнішим пристроєм — смартфоном з акумулятором на 14 000 мА·год.

Honor готує смартфон із рекордною батареєю

Інформацією поділився відомий китайський інсайдер Digital Chat Station. За його даними, Honor розробляє смартфон із кремній-вуглецевою батареєю ємністю 14 000 мА·год.

Це може стати одним із найбільших акумуляторів серед сучасних смартфонів. Для порівняння, нещодавній Honor X80 Pro Max уже вражав батареєю на 11 000 мА·год, але нова модель має піти ще далі.

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Що відомо про майбутній смартфон

Поки характеристик небагато. За чутками, смартфон важитиме близько 220 грамів. Це виглядає особливо цікаво, якщо врахувати заявлену ємність батареї: для порівняння, Galaxy S26 Ultra важить приблизно 214 грамів, а iPhone 17 Pro Max — близько 233 грамів.

Ймовірно, новинка може успадкувати частину можливостей Honor X80 Pro Max. Серед очікуваних характеристик називають дротову зарядку на 90 Вт і зворотну дротову зарядку на 27 Вт.

Поки що це лише витік, тому до інформації варто ставитися обережно. Також є ймовірність, що такий смартфон залишиться переважно для китайського ринку й офіційно не з’явиться в Європі.

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