Секрет довголіття Windows 10: чому ОС залишається популярною через 10 років
Експерт пояснює цей успіх кількома факторами
Операційна система Windows 10 зберігає високу популярність навіть через десятиліття після релізу завдяки тому, що Microsoft змогла визнати та виправити помилки попередніх версій. Про це у своєму матеріалі для видання ArsTechnica розповідає журналіст Ендрю Каннінгем.
За даними StatCounter, частка «десятки» серед операційних систем Microsoft досі становить близько 40%. Експерт пояснює цей успіх кількома факторами:
- поверненням до класичного меню «Пуск»,
- відмовою від спірного «плиткового» інтерфейс,
- зміною підходу до розробки після приходу Сатьї Наделли.
Компанія розширила програму бета-тестування, дозволивши звичайним користувачам пропонувати нові функції та впливати на розвиток продукту.
Водночас журналіст зауважує, що саме Windows 10 заклала фундамент для проблем, які зараз критикують у Windows 11. Саме з цієї версії Microsoft почала агресивніше збирати дані користувачів, нав’язливо рекламувати власні сервіси та вимагати обов’язкову авторизацію через обліковий запис Microsoft.