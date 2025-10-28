HONOR готує Magic 8 Ultra з батареєю на 7000 мА·год

Лінійка HONOR Magic 8, представлена у жовтні, поповниться ще одним смартфоном. Інсайдери розкрили деталі про найпотужнішу модель серії — Magic8 Ultra.

Смартфон отримає флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Його головною фішкою може стати акумулятор. Повідомляють про ємність у 7000 мА·год, а можливо, і вищу.

Також пристрою приписують 6,71-дюймовий LTPO OLED-дисплей. Роздільна здатність екрану складе 1.5K.

Основна камера отримає 50-мегапіксельний сенсор OmniVision OV50R. Він має великий розмір 1/1,3 дюйма та високий динамічний діапазон. Його доповнять просунуті телеоб’єктив та надширококутна камера.

Для користувачів це означає не лише якісні фото, але й високу безпеку. Інсайдер обіцяє розпізнавання обличчя за типом Face ID від Apple. Також в екран вбудують ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Працюватиме флагман на Android 16 з фірмовою оболонкою MagicOS 10. Окрім Ultra, компанія готує і бюджетний Magic8 Lite, але про нього інформації ще немає.